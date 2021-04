Jador a parasit competitia „Survivor Romania”! Editia de aseara a emisiunii a plasat statia pe primul loc pe toate targeturile

Dupa un meci in care Faimosi si Razboinici, deopotriva, au luptat cu toate fortele pentru a castiga o iesire din camp pentru a savura o pizza, meciul a fost adjudecat de echipa rosie cu scorul de 10-5, ceea ce a detonat spiritele in echipa albastra. Razboinicii i-au pus la zid pe Maria si Albert pe care i-au considerat responsabili de pierderea jocului de recompensa.

Tensiunea a atins punctul culminant cand ambele echipe au fost convocate la Consiliul de urgenta care i-a avut in prim plan pe Faimosi.

Dan Pavel a anuntat ca doi dintre ei au incalcat regulamentul, lucru ce nu va ramane nesanctionat.

Culita Sterp si Sebastian Chitosca au recunoscut incalcarea regulamentului, marturisind amandoi, cu lacrimi in ochi ca cele patru luni de cand sunt departe de familie, in imposibilitatea de a comunica cu cei dragi i-au doborat psihic.

„Am depasit limitele perimetrului, desi nu mi-am dat seama. Am vrut sa stau singur. M-am indepartat mult, nu e o perioada buna pentru mine. Nu sunt de patru luni cu viitoarea mea soție", si-a justificat Culita Sterp momentele in care a ratacit prin jungla, spunand ca a dorit sa se retraga ca sa se gandeasca in liniste la mama fiului sau.

Sebastian Chitosca a povestit cu lacrimi in ochi ca a cautat o modalitate de a comunica cu sotia sa, pentru a afla vesti despre familia sa.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

"Avand in vedere ca acasa am lasat o situatie destul de grea si cu fratele meu, mama, familia, nu am mai rezistat. Am incercat sa fac rost de telefon din rasputeri si am tinut sa scriu doua fraze sotiei mele, sa-i spun ca o iubesc mult, ca imi este dor de ea", a marturisit Faimosul.

Jador si-a luat ramas bun de la Survivor Romania

A luptat pe traseu cu toate fortele, si-a inseninat echipa, si-a tachinat adversarii si a fost favoritul publicului. Jador si-a luat ramas bun de la Faimosi, Razboinici si telespectatori si a parasit competitia Survivor Romania din cauza unei accidentari care il punea in imposibilitatea de a mai intra pe trasee. Artistul a adus lacrimi pe obrajii celor prezenti la Consiliul de urgenta.

„Cea mai importanta lectie pentru mine a fost ca stateam in baraca jos, descult, si gatea Majda si imi aminteam de copilaria mea, cum stateam cu fratii mei in jurul sobei si mancam bors si a doua portie nu mai era; nici acasa, nici aici. Asta e lectia pe care am invatat-o, oricine ai fi, poti oricand sa cazi. Sunt pregatit sa fiu sarac din nou oricand. Multumesc oamenilor ca ma iubesc, niciodata nu o sa uit de unde am plecat. Eu sunt Ionut, nu sunt Jador ”, a spus Faimosul.

Jador si-a dat seama cat este de iubit de oameni si ca cel mai greu in competitie i-a fost fara familia sa si fara publicul care ii asculta muzica. Survivor Romania l-a invatat sa aprecieze mai mult tot ceea ce are acasa. A iesit din competitie dupa ce si-a cerut iertare de la toti concurentii care lupta pentru marele trofeu.

”Este cel mai greu show la care am participat vreodata. Mi-am dorit sa fiu aici, am luptat cat am putut, m-au iubit oamenii. Prima oara cand m-am accidentat am ramas pentru oamenii care ma iubesc. Ei mi-au dat de mancare, mi-au facut parintii mandri de mine. M-au ridicat de la Ionut la Jador.

Dumnezeu mi-a indeplinit tot ce mi-am dorit. Sper ca aici am ramas cel mai iubit, eu traiesc din iubirea oamenilor, ei m-au facut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, ca era foame mare la mine acasa.(...) M-am luptat cu barbati, nu am fost atat de praf, m-am descurcat. Am fost cu niste campioni mondiali in echipa mea si fotbaliști. Sa ma ierte toti ca am gresit, ca am gura mare, dar nu tin in suflet nicio rautate”, a spus Jador.

Survivor Romania este o competitie dinamica, un adevarat carusel de emotie, adrenalina, atat pentru Faimosi cat si pentru si Razboinici.

Este o provocare pentru fizic si psihic deopotriva. Si aseara, „Survivor Romania” a inregistrat audiente uriase si s-a plasat pe primul loc pe toate targeturile de public monitorizate.

Kanal D a fost prima opțiune a telespectatorilor, aseara, cand milioane de romani au urmarit cu sufletul la gura reality-ul intens “Survivor Romania”.

Joi, 22 aprilie, Kanal D a fost lider absolut de audienta, cu “Survivor Romania”, devansand celelalte stații concurente, pe intreaga perioada de difuzare a reality-ului televizat (19:59 – 23:36).

Kanal D a inregistrat, in intervalul orar menționat mai sus, 11,2% rating și 25,8% cota de piata, pe targetul National, 8,3% rating și 19,8% cota de piata, pe targetul All Urban, si 6,9% rating și 21,3% cota de piata, pe targetul Comercial.

Minutul de aur, atins la 22:06, a atras in fata micilor ecrane 1.972.000 din romani care urmareau cu sufletul la gura evenimentele intense petrecute la Survivor Romania.