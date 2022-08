Jador a plecat de la concert cu mașina poliției: „Nici nu pot să ies afară, uitați și voi”. Ce s-a întâmplat după eveniment

In articol:

Jador se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a adunat o comunitate generoasă de fani, care îi stă alături la orice pas. Bineînțeles, atunci când vine vorba despre evenimente, Jador se află în topul preferințelor românilor, având o mulțime de concerte.

Recent, cântărețul a susținut un concert în Hunedoara, iar fanii au fost entuziasmați să-l vadă. Spiritele s-au încins atunci când Jador a coborât de pe scenă, asta pentru că fanii au făcut tot posibilul pentru a ajunge să-l vadă cât mai aproape pe artistul lor preferat, așa că oamenii legii au fost nevoiți să intervină, Jador plecând de la eveniment cu mașina poliției.

De asemenea, Jador a filmat întreaga scenă, iar videoclipul l-a urcat imediat pe rețelele de socializare, spunându-le în același timp fanilor săi că îi iubește.

Citeste si: Ella și Jador au îngropat "securea războiului"? Cum au fost surprinși împreună, pe rețelele de socializare. Videoclipul a devenit viral

Citeste si: „Există niște motive” Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„În mașina poliției sunt. Nici nu pot să ies afară, uitați și voi’ ’, a spus Jador pe Instagram, în timp ce a filmat întreaga scenă.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Ce le-a transmis fanilor după eveniment

La scurt timp după eveniment, artistul a mai făcut o postare în mediul online, în care îi ruga pe participanții de la concertul respectiv să-i trimită filmări și fotografii cu el, din mașina de poliție, sau dacă cineva a reușit să îl surprindă când intra în autoturismul

oamenilor legii.

Citeste si: Ce face Jador cu lenjeria intimă pe care o primește de la fane în timpul concertelor! Artistul nu spune „nu” unor astfel de cadouri îndrăznețe

„Dacă are cineva vă rog o filmare când am plecta de la concert și am urcat în mașina poliției vă rog să îmi trimiteți.”, a mai spus Jador, pe pagina personală de Instagram.