Jador a primit o poreclă incredibilă în liceu. Colegii știau că îi place să cânte și au profitat: „Știam că o să fiu cunoscut”

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din țara noastră. Artistul face furori la fiecare apariție și are mii de fane.

Artistul s-a făcut remarcat după ce a participat la emisiunea „Puterea Dragostei” de la Kanal D, însă cele care i-au adus cu adevărat celebritatea sunt calitățile sale vocale.

Acum Jador are concerte pe bandă rulantă, colaborări și este cu adevărat celebru.

Jador era pasionat încă de mic de muzică, însă drumul său în viață nu a fost ușor. Artistul s-a destăinuit în timp ce era invitat la un podcast.

Cum era poreclit Jador în liceu

Jador a povestit că în liceu, colegii lui aflaseră de pasiunea lui pentru muzică, așa că au început să îi dea o poreclă care parcă i-a prevestit

viitorul. În liceu, colegii îl strigau pe Jador „Guță”.

„Toată lumea știa că eu cânt. În liceu mi se spunea „Guță”. Toți știau că am talent și eu le spuneam că o să vedeți că o să ajung artist. Nici eu nu credeam 100%, dar simțeam că asta trebuie să fac. Ăsta era obiectivul meu: să câștig pâinea din muzică. Tot ce am făcut, am făcut doar din muzică”, a declarat artistul.

Chiar dacă avea talent și începuse deja să cânte pe la petreceri, nu toată lumea l-a susținut pe Jador. Artistul a povestit că familia lui nu a fost de acord ca el să trăiască din muzică, motiv pentru care avut certuri cu tatăl lui.

Jador, îndemnat să facă videochat. De ce a refuzat

Jador este foarte deschis și povestește cu fiecare ocazie despre experiențele și neajunsurile pe care le-a avut în viață.

Recent, fiind invitat la un podcast, Jador a povestit despre cât de greu i-a fost din punct de vedere financiar în facultate. Pentru că știa că nu are suficienți bani, o colegă i-a făcut o propunere deocheată artistului. Mai exact, femeia i-a propus lui Jador să înceapă să facă videochat, însă artistul a refuzat pentru că Jador a prezis că va avea succes pe altă cale.

„Eram în anul întâi de facultate, n-aveam bani, și o fată mi-a spus să fac videochat ca să fac bani. Aveam și eu câteva pătrățele, de la țară așa. Și i-am zis că nu pot pentru că o să fiu cunoscut. O să fiu lăutar și o să râdă lumea de mine”, a povestit Jador.