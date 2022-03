Jador a rămas cu un gust amar, după ce a vrut să ajute un om al stăzii! „Ferească-mă Dumnezeu”. Motivul halucinant pentru care bărbatul a refuzat banii

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală autohtonă, însă drumul spre succes nu a fost deloc unul ușor, cu presărat cu multe obstacole și greutăți. A fost învățat cu munca de mic și tocmai de-asta vrea să-i ajute pe cei care nu au posibilități.

Artistul se afla în Germania și se plimba atunci când în cale i-a ieșit un om al străzii care căuta prin gunoaie. Fără să stea prea mult pe gânduri, Jador a vrut să-l ajute cu o sumă de bani. Cum a reacționat bărbatul fără adăpost, când vedeta i-a întins 10 euro!

Jador: „I-am întins banii și m-a refuzat”. Motivul halucinant pentru care omul străzii nu a vrut bani de la artist

Artistul este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi din mediul online. În urmă cu doar puțin timp, acesta a povestit pe contul său de TikTok o întâmplare care l-a lăsat pur și simplu cu un gust amar.

Acesta se află în Germania, iar la un moment dat a zărit un bărbat fără adăpost care cauta ceva de mâncare prin gunoaie. I s-a făcut milă și a vrut să-l ajute, așa că s-a dus la el și i-a întins o bancnotă de 10 euro, însă acesta i-a refuzat, dar nu înainte să-i pună

o întrebare extrem de nepoliticoasă artistului. Jador a făcut puțin haz de necaz pe acest subiect alături de comunitatea sa de pe internet.

„Sunt în Germania și am niște bănuți în buzunar și am văzut un om care nu avea nimic și căuta prin gunoaie. Am zis să-l ajut și să-i dau și lui 10 euro și ce credeți? I-am întins banii și m-a refuzat. M-a întrebat de ce sunt așa negru. Ferească-mă Dumnezeu. Nici fața nu mă mai ajută acum", a povestit Jador pe Tiktok.