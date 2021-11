Jador, concert cu scandal și victime! Fostul iubit al Anei Mocanu a ajuns de urgență la spital în urma încăierărilor: „Am fost călcat pe cap, sunt desfigurat”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști și nu doar în România, ci și peste graniță..

În urmă cu câteva ore, artistul a susținut un concert într-un club din Londra, acolo unde sute de oameni au venit să danseze pe ritmurile pieselor sale. Ei bine, de la distracția la un scandal de proporții a fost doar un pas. Mai mulți petrecăreți s-au luat la bătaie și a fost nevoie de intervenția autorităților pentru ca lucrurile să nu scape și mai mult de sub control.

Rareș, fostul iubit al Anei Mocanu, a ajuns la spital în urma evenimentului nefericit. Ce mesaj a transmis el pe rețelele de socializare!

Rareș, fostul iubit al Anei Mocanu, a ajuns de la concertul lui Jador la camera de gardă!

Spiritele s-au încins la ultima cântare a lui Jador, de la Londra. Petrecăreții au uitatprincipalul scop pentru care au venit la concert și în loc de pași de dans, s-au întrecut în pumni și picioare.

Fanii artistului au pornit un scandal monstru, iar forțele de ordine au intervenit imediat pentru a pune capăt violențelor. La fața locului au intervenit și echipaje de pe ambulanță, căci au existat și victime în urma altercațiilor.

Rareș, fostul partener de viață al Anei Mocanu, a ieșit destul de răvășit din încăierare și a avut nevoie de îngrijiri de specialitate.

El a ajuns de urgență la spital, fiind nevoie să-i fie administrate perfuzii pentru a-și reveni.

Tânărul a făcut publice pe rețelele de socializare mai multe imagini de la fața locului, inclusiv o fotografie în care apare pe patul de spital. De asemenea, Rareș a postat și un mesaj în urma concertului cu final neașteptat. El așteaptă ca oamenii legii să-i tragă la răspundere pe cei care se fac vinovați de scandal și de starea în care se află.

„Legea își va face treaba. 7 pe 1”, a scris Rareș pe rețelele de socializare, în urma concertului lui Jador.

Rareș, primele declarații după ce a ajuns la spital: „A m fost călcat pe cap, sunt desfigurat”

Fostul iubit al Anei Mocanu a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în urmă cu o seară, când după concertul lui Jador a ajuns direct la spital. Se pare că era cu artistul când și-a dat seama că erau urmăriți de un grup de bărbați, moment în care a făcut tot ce a putut pentru a-l scăpa pe Jador. A fost bătut de circa 7 indivizi, însă fără să știe care a fost și motivul.

Rareș spune că a ieșit destul de șifonat în urma încăierării și că s-a ales cu multe lovituri pe suprafața corpului, dar mai ales în zona capului.

„Am organizat o serie de evenimente aici în Londra, primul a fost vineri la Londra, a decurs foarte, foarte bine, doar că sâmbătă la Birmingham l-am condus, după terminarea concertului, pe Jador la mașină și am observat că suntem urmăriți de câteva persoane dubioase, așa că am reușit să-l urc în mașină pe Jador și să plece, doar că imediat am fost tras între mașinile acelea și pur și simplu bătut și desfigurat de șapte persoane.

Doar o persoană cunosc, nu cunosc motivul, cred că au crezut că am bani la mine sau pur și simplu și-au dorit să ne bată și pe mine și pe Jador, nu înțeleg care a fost ideea, legea își va face dreptate, locuiesc aici în U.K și am încredere că totul va fi exact așa cum trebuie.

Am fost la spital, am fost internat o zi, acum sunt acasă, am fost lovit foarte, foarte mult în cap, am fost călcat pe cap, sunt desfigurat. Am o fractură de pomete și o fractură sub ochi, sub globul ocular. Voi merge la doctor și mă voi face bine”, a explicat Rareș Ciortan pentru Spynews.ro .