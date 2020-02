Puterea dragostei, adevărul despre noua piesă! Pentru cine este scrisă, de fapt, melodia " />

Noua piesă a lui Jador de la Puterea dragostei a stârnit mari controverse în rândul fanilor, aceștia încercând să-și dea seama pentru cine este melodia.

"Pentru cine este piesa "Cu cine să mă cert?". Momentan este pe locul 2. Mulți mi-ați spus că piesa este pentru Ella, pentru Simina, pentru Andra a lui Mocanu. Hai să ascultăm piesa și să vedem pentru cine s-ar potrivi piesa. Până acum e vorba de un băiat și o fată.

Până acum se potrivește la toți trei. "N-ai avut răbdare. Noi doar ne-am certat și tu te-ai dus cu altul" - Aici se potrivește la toate femeile din viața ta. "Cine-i vinovat, că nici eu nici el, dar ca rezultat mi-ați luat sufletul". "De ce tocmai cu prietenul meu" - aici se potrivește la Mocanu și Andra, dar nici pomeneală, nu este despre ei.

Până în momentul de față, la piesă poți spune doar că piesa e făcută de mine și este făcută pentru toate femeile care m-au pierdut. Este pentru fostele gagici, să le pară rău pentru ce au pierdut.", a spus Jador pe vlogul său.

Jador de la Puterea Dragostei a publicat pe pagina lui un mesaj emoționant! Îți dau lacrimile: „Voi fi sărac toată viața”

Jador de la Puterea Dragostei a publicat, pe pagina lui de Insatgram, un mesaj emoționant.

„Munciți până să oferiți copiilor voștri și vouă ceea ce vă doriți”, i-a îndemnat Jador de la Puterea Dragostei pe fanii care îl urmăresc, printr-un mesaj publicat pe pagina lui de Instagram.

Jador a făcut publică și o fotografie cu el la vârsta de 7 ani. „Eu în clasa întâi. Nu știu dacă cineva observă papionul meu, dar... e dureros în spate. Mă bucur că am scăpat din situația materială pe care o aveam și am reușit să îmi depășesc condiția! Chiar dacă acum am destui bani, în suflet voi fi sărac toată viața!”, este mesajul emoționant pe care l-a scris cântărețul din emisiunea de la Kanal D.

Nu este prima dată când manelistul vorbește despre situația fiancniară pe care a avut-o familia lui.

Jador de la Puterea Dragostei aruncă cu bani! Imaginile au devenit virale

Jador de la Puterea Dragostei este unul dintre cei mai populari concurenți din emisiune. Artistul se bucură de un succesc nesperat și pe plan muzical și este cheam la mult mai multe concerte decât înainte de a participa în show-ul de la Kanal D.

Jador a devenit celebru și rezultatele nu au întârziat să apară. Artistul face destul de mulți bani la cântări, după cum a arătat chiar el, într-un video devenit viral pe internet. Cântărețul scoate din buzunar un teanc de bancnote de 50 de euro și, pe ritmul muzicii, le aruncă și și le pune față.