Jador și Bianca Pop

In articol:

Jador, fostul concurent al emisiunii de la Kanal D, a fost filmat în timpul unei petreceri, în momentul în care o imita pe Bianca Pop. Bruneta nu a ratat momentul și a publicat filmarea pe contul personal de Instagram.

Jador de la Puterea dragostei o imită pe Bianca: "MAU-MAU"

Bianca Pop a publicat pe contul de Instagram un clip în care apare Jador. Artistul se afla în timpul unei cântări, iar în imagini se poate observa cum artistul o imită pe carismatica brunetă. În timpul unei pauze dintre melodii, Jador strigă în microfon "MAU-MAU", replica prin care s-a consacrat Bianca Pop.

Fosta ispită de la Insula iubirii nu a ratat momentul și l-a publicat pe Jador pe Instagram, totul alături de următorul mesaj: "Deci mă copiezi și tu?".

Jador, imagini de la petrecerea în care o copiaza pe Bianca Pop

Citeste si: Telefoanele revoluționare, special pentru bețivi. Ce vor păți prietenii alcoolului - evz.ro

Bianca Pop a pus ochii pe Jador și îl ”fierbe” la foc mic: ”I-am trimis filmări fierbinți”

Bianca Pop, una dintre cele mai controversate artiste ale momentului, nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume.

Ispita Bianca Pop a mărturisit, într-un interviu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, că este înnebunită după manele și după modalități neortodoxe de a înnebuni bărbații.

"Mie îmi plac manelele... la maximum! Sunt prietenă foarte bună cu Jador... Sunt foarte bună prietenă cu el și vreau să fiu și mai bună. Mi-a promis că îmi face o piesă, voi apărea și în clip, doar eu cu el...", ne-a explicat Bianca Pop.

Întrebată de imaginile cu ea, complet goală, devenite virale deja în mediul online, Bianca Pop a vorbit pe șleau. ”Eu le-am trimis... Dar dacă le trimiți la fraieri... Am trimis la o persoană, două, dar nu mă interesează. Pentru că așa fac oamenii fără valoare, cine are caracter nu dă așa ceva mai departe, mai ales că e o chestie personală, intimă. Am trimis filmările pentru că așa am vrut eu, pentru că așa sunt eu.

Așa sunt eu ca femeie, îmi place să provoc bărbații, să îi termin psihic. Nu mă deranjează însă că au ajuns peste tot. Eu înfierbânt pe cine vreau eu, pentru că așa sunt eu ca femeie, ca ispită... Sunt și acum ispită, în viața mea privată”, a mai spus Bianca Pop, care a trecut repede peste evenimentele neplăcute în care a fost personajul principal.

Bianca Pop a recunoscut, în urmă cu puțină vreme, că i-a trimis astfel de imagini și lui Jador. ”Am trimis și astăzi... Da, am vorbit de ea (râde și aprobă în momentul în care este întrebată dacă este vorba de Jador, n. red.). El este un om minunat”, a spus Bianca Pop.