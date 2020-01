Jador de la Puterea dragostei, speriat de coronavirus!

Puterea dragostei, speriat de coronavirus! " />



Jador de la Puterea dragostei a vorbit pe vlog despre coronovirus și susține că este speriat de amploarea pe care a luat-o acest virus mortal.

Concurentul Puterea dragostei spune că a văzut-o chiar și pe Andreea Mantea purtând mască de protecție.

"Am ajuns în Turcia și mă sperie foarte tare un lucru și vorbesc foarte serios. Toată lumea are mască la gură, am ajuns ca în filme. Cineva dă drumul la un virus și... sfârșitul lumii. O să-mi iau și eu o mască din aia. Toată lumea poartă mască aici. Toți au măști la gură.

E un virus mortal, e în toată lumea și a ajuns și în România. Am văzut-o și pe doamna Andreea cu mască din astă. Mi-e și frică. Aveți grijă, să vă luați mască din aia că nu e de glumă. M-am speriat, jur, nu e de glumă. A venit sfârșitul lumii. Uite oamenii, uite.", a spus Jador de la Puterea dragostei.

Ce a făcut Jador înainte de a reintra în casa ”Puterea Dragostei”! S-a umplut de bani ca să aibă cu ce huzuri în Istanbul

Jador este, probabil, concurentul care s-a întors de cele mai multe ori în casa ”Puterea Dragostei”, manelistul împărțindu-și timpul între recitalurile de prin cluburi și emisiunea prezentată de Andreea Mantea.

Reintrat recent, din nou, în concurs, Jador de la ”Puterea Dragostei” a avut grijă ca înainte de a ajunge în Istanbul să aibă buzunarele pline.

Așa că, în weekendul de dinainte reîntoarcerii în casa ”Puterea Dragostei”, Jador a mers în Italia, într-un club de fițe frecventat de românii cu dare de mână de acolo și a cântat timp de câteva ore. Evident, show-ul pe care l-a făcut manelistul Jador a fost unul extrem de gustat de fanii concurentului de la ”Puterea Dragostei” și manelistul a reușit, de-a lungul recitalului să facă suficienți bani pentru a huzuri câteva săptămâni bune în Turcia, lumea înghesuindu-se, la propriu, să dea dedicații peste dedicații, având grijă, în același timp, să îndese bancnotele mari în mâinile artistului.

Evident, după recital, Jador de la ”Puterea Dragostei” nu s-a putut așeza, imediat, la masa lui să își soarbă băutura din pahar liniștit. Nu de altceva, dar a fost asaltat de mai toate fetele din club pentru o fotografie împreună, lucru care, am spune noi, nu l-a deranjat deloc. De altfel, la un moment dat, Jador a fost surprins în timp ce își nota numărul de telefon al unei domnișoare mai atrăgătoare, semn că concurentul de la ”Puterea Dragostei” pare dispus să revină în Italia, pentru un concert și se asigură că va avea o primire.. caldă, spre fierbinte.

Jador a dat lovitura în manele după ”Puterea Dragostei”

Jador, după ce a făcut senzație la ”Puterea Dragostei” a început să se bucure de un succes uriaș în domeniul muzical, iar mai toate piesele lansate de artist în ultimele luni au fost, măcar pentru câteva zile, în fruntea topurilor Youtube. De altfel, Jador a început să îi ironiozeze pe alți concurenți care s-au lansat în muzică după ce au participat la ”Puterea Dragostei”, fiind, deja, experimenta într-ale domeniului.

Mai exact, după ce Jador a devenit cunoscut după ce a compus mai multe melodii dedicate Siminei, iubita lui de la Puterea Dragostei, despre care spune că l-a trădat, Alex Zănoagă i-a urmat exemplul și a lansat un clip și o piesă, ”Nimeni nu credea”, ale cărei versuri sunt despre ce a simțit el de-a lungul relației cu bruneta.