Jador de la Survivor România primește primul mesaj de la Georgiana, după plecarea în Dominicană. E incredibil ce a putut să-i transmită fosta iubită FOTO

Georgiana Elisei, fosta iubită a lui Jador de la Survivor România, face un prim pas spre împăcarea anului.

Jador de la Survivor România primește primul mesaj de împăcare de la Georgiana

După ce l-a văzut pe Faimos cum suferă, tânăra dă semne că se gândește la o posibilă relație cu artistul.

Jador a arătat în competiția Survivor România că își dorește să se împace cu fosta lui iubită, Georgiana Elisei. Deși este conștient că i-a greșit enorm tinerei, artistul speră că va primi un semn de la ea.

Ei bine, chiar dacă el nu poate vedea mesajul Georgianei, se pare că și tânăra se gândește la formarea unei familii. Recent, ea a postat pe contul de Instagram o fotografie sugestivă. În imagine apar trei personaje dintr-un cunoscut serial turcesc, un cuplu și un copilaș.

Detaliul care a fost remarcat de prietenii ei virtualii este că protagonistul seamănă izbitor de mult cu Jador. Astfel că, internauții speră că mesajul este în realitate o aluzie spre împăcarea cu artistul.

Jador de la Survivor România așteaptă un semn de la Georgiana

Jador a recunoscut că își dorește să primească mesaje de la fosta lui iubită, deși inițial spunea că a plecat în jungla Dominicană pentru a trece peste suferința provocată de despărțirea lor. Georgiana a fost singura femeie pe care Jador a iubit-o cu adevărat, așa cum a precizat de multe ori în diferite emisiuni televizate.

Jador a prins curaj și i-a transmis acesteia că a fost familia ei. „Sincer, desi par foarte dur, cred că sunt cel mai mămos copil posibil. Mi-as fi dorit să fie de la mama ceva. Că tot vorbim de prieteni, mi-as fi dorit să primesc un mesaj de la fosta, dar stiu ca nu se va intampla asa, pentru că ea era si familia si prietena mea si atat. Mi-as fi dorit sa primesc un mesaj de la ea, dar stiu ca nu o sa primesc”, este mesajul emoționant transmis de Jador, pentru fosta lui iubită.

Jador suferă după fosta iubită

Artistul a mărturisit că a acceptat să participe la Survivor România pentru a încerca să o uite pe fosta lui iubită. El a dezvăluit în cel de-al doilea episod al emisiunii că încă nutrește sentimente puternice pentru Georgiana și că este singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat.

„Am lăsat-o pe fosta mea. O iubesc la fel de mult că pe mama. M-am gândit puțin la ea, mi-a curs o lacrimă... Dar vreau să uit. Își bate joc de mine pentru că sunt om bun. Nu se gândea la mine, se gândea doar la ea. Nu se gândea că am nevoie de o femeie lângă mine, că eu muncesc atât de mult, muncesc cu nopțile.

Sincer, o iubesc mai mult decât mă iubesc pe mine. Nu se gândește la mine și la fericirea mea, ci doar la ea! Vreau să o uit neapărat. Am venit aici să o uit și să devin un om mai bun. O să fie că un post pentru mine, fix așa am gândit când am plecat de acasă”,dezvăluia Jador.