Jador, declarații sincere despre Georgiana! Motivul pentru care nu pot forma un cuplu: „Nu ne lasă să fim împreună”

In articol:

Jador a susținut în nenumărate rânduri că Georgiana este marea lui iubire. Tânăra pare că a reușit să-și câștige locul în inima artistului, iar el nu poate să renunțe atât de ușor la ea.

Jador, despre Georgiana: „E ste și va fi dragostea vieții mele”

Deși spune că este marea lui dragoste, nu sunt împreună. Iată care este motivul.

Deși o iubește și ar face orice pentru ea, lucrurile sunt destul de complicate între ei. Jador spune că sentimenle sale sunt sincere și că o iubește așa cum este ea, mai ales că se cunosc de mici, au fost și colegi de facultate, iar la un moment dat și colegi de muncă. Chiar dacă în urmă cu câteva zile au fost surprinși împreună la o petrecere, aseară, la o emisiune TV, artistul susținea că el și Georgiana nu formează un cuplu.

Jador și Georgiana

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Citeste si: Prima mare iubire a lui Jador nu a fost Georgiana! Dezvăluiri dureroase despre trădare și rasism: ”Pe Alexandra, tatăl ei o bătea până o învinețea pentru că umbla cu un țigan”

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu are nici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a declarat Jador la o emisiune TV.

Motivul pentru care Jador și Georgiana nu sunt împreună

Se pare că gelozia ar fi problema în relația lor. Tânăra se supără atunci când vreo domnișoară îi dă mesaje lui Jador, chiar dacă fostul Faimos de la Survivor România se jură că nu răspunde la avansurile fanelor.

Citeste si: Roxana Ghiță l-a făcut pe Jador să roșească!„M-am gândit la alte chestii” Artistul a făcut un gest surprinzător în fața ei

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mai adăugat artistul.