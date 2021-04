Jador, detalii nebănuite din competiția Survivor România! Ce a dezvăluit despre Roxana Nemeș?! „Ea stătea sub mine. Nimeni nu știa...” EXCLUSIV

In articol:

Eliminarea lui Jador de la Survivor România 2021 a fost un șoc pentru cei care l-au susținut, care au sperat până în ultima clipă că Faimosul își va reveni și va intra din nou pe traseu. Se pare că accidentarea lui a fost, însă, mult mai gravă decât se credea, mai ales după ce a intrat rănit pe traseu, când și-a rupt și meniscul, iar asta l-a trimis direct acasă.

Jador, totul despre accidentarea de la Survivor România

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Jador a mărturisit ce s-a întâmplat în timpul competiției Survivor România și de ce a vrut să continue competiția, accidentat fiind. Faimosul nu a vrut să își dezamăgească fanii și a rezistat până nu s-a mai putut. Colegii l-au rugat în repetate rânduri să nu intre pe traseu, văzând situația în care se afla, dar el nu a vrut să asculte nici de medic. Acum, din cauza gravității situației, s-ar putea să fie nevoit să se opereze după ce ajunge în România.( Jador este eliminat de la Survivor România, din cauza problemelor grave de sănătate. „Am luptat cât am putut!”)

„Stiind ca oamenii ma iubesc si ca au pretentii de la mine, am dat totul. Au fost primele trasee, dacă mai rezistam o secundă leșinam. Primul traseu m-a distrus. Mie mi-a zis Starlin „bă, tu nu știi să alergi” și imi zicea că țin picioarele nu știu cum. Eu ii ziceam „taci, bă!”, dar a avut dreptate Starlin.

Jador accidentat la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Dacă ai ști cât m-am certat cu doctorii să intru pe traseu. „Bă, tu nu mă ții pe mine aici!”. Ei spuneaă „Bă, nu mai fi nebun, că îți rupi picioarele!”. A avut dreptate doctorul. Mă doare rău piciorul, mă doare și acum. Am avut nopți în care nu dormeam de durere. Accidentarea mea a fost în nămol. Eu nu aveam voie să stau în genunchi și la începutul fiecărui traseu eu mă rugam în genunchi.

Citeste si: Jador, dezvăluiri emoționante din Dominicană, după eliminarea de la Survivor România! Ce a spus despre Georgiana, fosta lui iubită?! „O să mă duc să îi...”

Gândește că pe mine mă durea și când stăteam în genunchi și totuși intram pe traseu. Am creierul bolnav, nu puteam să stau să îi văd pe ceilalți cum intră. Cu Starlin a fost ambiție proastă, mă costă acum. Nemeș mi-a zis să nu mă duc pe traseu, să mă duc acasă, că mă omor. Eu cu Roxana Nemeș stăteam în spital, ea stătea sub mine, nimeni nu știe asta, vă zic din interior.

Ea avea camera cu un etaj mai jos și eu mă duceam mereu la ea și ne sfătuiam unul pe altul. Ea mă vedea că mergeam șchiop și îi ziceam că nu știu ce să fac, că doctorul nu mă lăsa să mai intru pe traseu. Dar m-am încăpățânat. Nu e un secret că ceilalți de la Faimoși s-au temut de mine. Credeau că eu o să câștig, dar eu le-am spus „poate îmi rup un picior și plec acasă”.

Citeste si: Jador se căsătorește cu fosta iubită după ce se întoarce din Republica Dominicană? Bogdan Mocanu l-a dat de gol: „O să vedeți...”

Dar nu am crezut că o să mă accidentez. E rupt meniscul în trei locuri. Cel mai dureros nu e asta, ci ligamentul. În junglă trebuie să te duci să faci treaba mare cum făceam eu la țară, cu frunza, dar eu nu puteam să stau pe vine, că mă durea rău, trebuia să găsesc un schepsis. Eu nu am vrut să plec, dar la un moment dat mi-a zis doctorul „uite, ai tendoanele negre” și când mi-a arătat meniscul rupt în trei locuri și apoi s-a mai întâmplat ceva la menisc. Apoi mi-a mai făcut o radiografie și mi-a zis că nu mai pot intra. Si am plecat acasă. Dar am vrut să demonstrez că și un lăutar poate să facă asta”, a declarat Jador, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.