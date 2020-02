Informațiile despre Bianca de la Puterea dragostei sunt mai contradictorii în ultima vreme, mai ales după ce concurenta a fost demascată public, prin apariția unor imagini și filmulețe cu ea făcând videochat sau alte mici filmulețe de cuplu pentru adulți

Dacă pentru mulți, ce s-a publicat a fost o surpriză, ei bine, alți foști concurenți, precum Andy Adetu sau Mădălin None, au tras un semnal de alarmă în sezonul 1. Primul a povestit cum un prieten de-al lui îi relatase că o văzuse pe Bianca Comănici pe un site deoacheat și ar fi urmat toate etapele, a sunat și a experimentat tot felul de lucruri amoroase, în timp ce al doilea a dezvăluit clar că fata ar avea în geantă o jucărie sexuală.

Ce relație a avut Bianca în casa Puterea dragostei cu Jador? Ce a spus Raluca a șocat

Mai mult, și Jador ar fi fost surprins, pe la începutul sezonului 1 al emisiunii moderate de Andreea Mantea că Bianca i-ar fi făcut…”avansuri”, deși lui îi plăcea atunci de Simina.

Într-o discuție cu Raluca, la un moment dat, Simina i-ar fi făcut o mărturisire șocantă.a povestit Raluca.

Jador a făcut-o șah-mat pe Bianca de la Puterea dragostei! ”Din 3400 de cluburi din București, Bianca Comănici a venit fix la clubul la care cânt eu”

Pe de altă parte, la câteva zile de la dezvăluirile din casă, într-o discuție avută pe marginea acestului subiect, în premieră pentru WOWbiz.ro, Jador a explicat ce s-a întâmplat între el și Bianca de la Puterea Dragostei. ”Eu am intrat în show pentru Bianca și, poate, de aceea, Simina este geloasă! Însă nu are de ce, fiindcă între noi, nu a fost nimic. Ea este o fată OK, dar nu este pentru mine. E prea mică și nici nu corespunde caracterului meu.

Totuși, în aceeași relatare din sezonul 1, Jador a făcut-o șah-mat pe Bianca de la Puterea dragostei, recunoscând că fata a venit să îl vadă la concerte atunci când a venit pentru puțin timp în țară. ”, a spus Jador pentru WOWbiz.ro la vremea respectivă