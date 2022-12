Jador, enervat la maxim după un concert! Este uimitor ce i-a putut cere o fană să facă la eveniment: „Riscuri la care te expui”

In articol:

Jador este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți și apreciați maneliști de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântărețul se află în topul preferințelor românilor. De asemenea, tânărul este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii, ținându-i la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa,

împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Jador a ținut să le povestească internauților pățania de la un eveniment care s-a petrecut de curând, atunci când o fană i-a cerut cântărețului să se urce pe masă, nu doar pentru a cânta, ci și pentru a dansa.

Pe această cale, însă, tânărul le-a explicat admiratorilor că locul lui este pe scenă, acolo unde trebuie să se afle mereu pentru a încânta publicul, indiferent de eveniment.

„Salutare tuturor! Cu respect către toți oamenii care vin la evenimentele noastre. Din păcate, acest gen de muzică presupune și niște gen de riscuri la care te expui: oameni de calitate și oameni de mai puțină calitate. De aceea aș vrea să am o rugăminte către toate femeile care sunt mai masculine decât ar fi trebuit. Aseară m-a rugat o doamnă să mă duc să-i cânt. Eu nu mă duc să cânt la mese, eu cânt pe scenă. Scena îmi place, iubesc scena, de asta m-am născut, să fiu pe scenă. Și la un moment dat, încerca să mă pună pe mine să…. și i-am zis: Doamnă, nu am nici fund, nici sâni. Ba chiar am făcut și puțină burtică, ba chiar am și păr pe piept.Nu cred că i-ar face plăcere să mă vadă pe masă dansând ca o dansatoare, frumos. Eu sunt cântăreț și să se înțeleagă lucrul acesta.”, a spus Jador într-un clip video pe care l-a publicat pe contul său de TikTok.

Jador, despre cerințele pe care fanii le au la evenimente: „Nu pot să cânt doar pentru o singură persoană”

Tot pe această cale, Jador a mai vorbit și despre persoanele de la evenimente care îl roagă să vină la masa lor, special pentru a le cânta.

Artistul a explicat că nu poate face acest lucru, pentru că trebuie să cânte pentru toți oamenii de la eveniment, mai ales că nu face asta pentru bani, ci din plăcere.

„Eu vreau să cânt, toată lumea să înțeleagă că nu pot să cânt doar pentru o singură persoană. Trebuie să cânt pentru toți oamenii care sunt în încăperea respectivă. Banii nu au fost niciodată o prioritate pentru mine, dar nu fac din asta un caz și nu aș face niște lucruri care să îmi jignească masculinitatea. Înainte de a fi cântăreț, sunt bărbat și om al lui Dumnezeu. Deci, doamnelor nu mai dați cu sticla în masă și ziceți: „Treci aici și cântă!”, că suntem bărbați. Noi suntem bărbați, păstrați-vă feminitatea”, a mai adăugat Jador pe TikTok.

