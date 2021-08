Jador era s-o pățească de-a binelea la un eveniment: ”Nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt”. Artistul, ”supărat” pe cei care l-au asaltat cu bani: ”Am rupt chiar 100 de lei”

Jador [Sursa foto: Instagram] 14:34, aug 16, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară, artistul având zeci de milioane de vizualizări în mediul online. Urmărit și pe Instagram de peste un milion de persoane, Jador este foarte îndrăgit de toți tinerii și nu numai. Piesele lui sunt mereu hit-uri, fiind ascultate până-n străinătate.

Manelistul are și foarte multe evenimente, petreceri la care trebuie să meargă să cânte. Lumea îl așteaptă cu drag și face tot posibilul pentru măcar o fotografie cu Jador. În ultima vreme s-a speculat pe aplicația celebră, Tik Tok, că Jador ar fi refuzat banii pentru dedicații.

Văzând această neînțelegere, fostul faimos de la Survivor România 2021 a spus lucrurilor pe nume. Astfel, Jador a făcut public faptul că îl supără aceste vremuri, când tinerii care merg să-l asculte stau numai cu telefonul în mână să-l filmeze ori să-i dea bani pentru dedicații. Pe vremea lui, după cum spune chiar Jador, tinerii care mergeau la petreceri se bucurau de atmosferă, dansau și distrau, nu stăteau cu telefonul în mână.

Jador[Sursa foto: Instagram]

Jador, deranjat de un fan la un eveniment

Jador a ținut să le transmită acest mesaj urmăritorilor lui din mediul online și să puncteze faptul că, recent, a avut un eveniment unde cineva a încercat să-i dea bani pentru o dedicație. Jador ar fi fost supărat pe faptul că persoana respectivă insista atât de mult cu acei bani, încât a uitat să se mai distreze.

” Oameni buni, am văzut foarte multe tik tokuri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus ca nu vreau sa mai cant pentru bani...am rupt chiar 100 de lei pentru ca cineva insista foarte mult cu bani, nu ma lasa in pace, nu ma lasa sa cant si sa-mi fac programul, i-a luat un copil banutii si i-am dat tot ce mai aveam in buzunar, la copii acolo, copiii care ma ascultau, care erau cu parintii. Ce voiam sa zic e ca nu am ajuns si ca n-o sa ma gandesc niciodata in viata mea ca am ajuns...eu am refuzat banii respectivi pentru ca toata lumea sta cu bani pe tine, toata lumea sta cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai danseaza asa cum se facea odata. Nu stiu cum sa va zic, eu cant de cand eram mic și toata lumea dansa, nimeni nu statea cu telefonul pe tine...”, a spus Jador, pe Instagram.