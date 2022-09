Jador i-a dat bani unui om al străzii. Când a văzut suma, bărbatul i-a reproșat imediat: „Alții se mulțumesc și cu o pâine. Să îți fie rușine!”

In articol:

Pe lângă talent, Jador are multe calități, printre care și bunătatea. Artistul sare în ajutor de fiecare dată când are ocazia și nu se dă niciodată înlături din a întinde o mână de ajutor atunci când este cazul.

Așa s-a întâmplat și recent, atunci când Jador se afla în mașină cu Bogdan Mocanu, așteptând să comande mâncare la un cunoscut Fast-Food, moment în care la geamul artistului a apărut un om al străzii,

pe care cântărețul l-a ajutat fără a sta pe gânduri.

Jador vrea o relație cu Andreea Bostanica! Artistul este mai hotărât ca niciodată: „Declarația e publică deja. Care e răspunsul tău?”

Cu toate acestea, deși a fost ajutat de către Jador, tânărul s-a arătat nemulțumit de suma pe care i-a dat-o artistul.

„Jador: De ce ești supărat? Că ți-am dat bani puțini? De ce ai făcut fața aia de supărat?

Omul străzii: Nu mă așteptam la atâția bani. Știam că ești om cu suflet mare.

Bogdan Mocanu: E puțin, aiurea, da. Lasă, data viitoare să scoți bani. Poate faci vreun concert să nu dormi și tu două zile pentru el să-i dai mai mult.

Jador: Nu te așteptai la banii ăștia, nu?(...) Bă, alții se mulțumesc și cu o pâine, să-ți fie rușine”

, a fost discuția.

Jador va fi student din nou

Jador le-a făcut o mare bucurie fanilor săi și le-a spus că se va întoarce pe băncile facultății, la master, dat fiind faptul că și-a întrerupt studiile pentru a se ocupa exclusiv de cariera muzicală.

Ipostaza în care a fost surprins Jador: „Nu îmi este rușine”. Fanii nu l-au mai văzut așa niciodată

„Nu las niciodată lucrurile neterminate. Îți dai seama că ajută. M-am înscris la Comunicare în afaceri, la Academia de Studii Economice. Eu nu fac ca toți ceilalți. Nu o să am toate obiectele pentru că eu deja le-am luat.Eu mai am doar șase obiecte tot anul. O să studiez doar șase tot anul, sunt doar o oră sau două pe săptămână. Nu solicită foarte mult timp. O să am examene. Probabil nu mă voi duce la seminarii, dar la cursuri cu siguranță mă duc”, a declarat Jador pentru spynews.ro.

