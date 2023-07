Jador le-a dat fanilor o altă veste tristă. Manelistul întâmpină iar probleme mari, din cauza unui coleg de breaslă: „Mi-a pus bețe-n roate”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi, piesele sale ajungând mereu în topurile muzicale, dar și la sufletele celor care îi ascultă muzica.

Astfel că urcarea sa pe treptele succesului a fost una rapidă și surprinzătoare, care i-a schimbat viața radical, l-a bucurat, dar care i-a și adus, pe lângă admiratori, și mulți dușmani.

Jador are probleme în carieră din cauza unui coleg

Și așa cum era de așteptat, când ai dușmani, ai și probleme. Iar acum manelistul se izbește de tot felul de situații neprielnice carierei sale, în spatele cărora, spune el, s-ar afla chiar unul dintre colegii săi de breaslă.

Concret, despre unele dintre problemele pe care le întâmpină acum, din cauza dușmanilor, a vorbit Jador pe Instagram.

În fața comunității mari pe care o are în online, cântărețul a făcut un anunț prin care și-a întristat fanii. Și asta pentru că, dacă inițial își anunța lansarea unei noi piese, acum spune că acest lucru nu se va mai întâmpla.

Melodia, subliniază ea, va fi lansată, doar că nu acum, nu se știe când, căci a întâmpinat unele probleme tehnice, cu care se tot confruntă de ceva timp.

La baza lor ar sta chiar ”bunăvoința” unui coleg, al cărui nume nu a dorit să-l facă public, conștient fiind că fanii lui știu cine îi vrea răul. Căci nu ar fi prima dată când îi creează probleme, invidia fiind pe față și văzându-se în ceea ce dușmanul spune public despre el mereu, adică numai lucruri negative.

”Vă salut oameni buni, vreau să vă anunț că piesa ”Cel mai iubit dușman”nu va mai ieși astăzi, pentru că am întâmpinat niște probleme cu un cântăreț care mi-a pus bețe-n roate. Nu vreau să îi dau numele pentru că nu… În fine, sunt foarte supărat! Omul ăsta a încercat și cu YouTube-ul, mi-a dat niște chestii pe la YouTube, să-mi pună bețen-n roate. În fine, nu-mi intră YouTube-ul în trending din cauza lui, nu o să îi dau numele niciodată, dar presupuneți… Mereu a vorbit urât de mine, niciodată nu a spus lucruri frumoase despre mine la televizor, pe internet. N-am avut nicio treabă cu el. În fine… piesa, îi promit eu, va ieși, doar că momentan nu am cum s-o scot pentru că oamenii sunt răi”, a spus Jador, pe Instagram, vizibil afectat de ceea ce i se întâmplă.