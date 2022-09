Jador le-a pregătit o mare surpriză fanilor săi! Artistul se întoarce pe băncile școlii: „Sunt student”

In articol:

Chiar dacă are o carieră de succes și se poate întreține foarte bine din muzică, Jador nu se dă înapoi de la lucrurile noi.

Cu câteva luni în urmă, Jador și-a anunțat fanii că ar vrea să revină la facultate, ca să dea lucrarea de disertație. Acum, artistul le-a spus urmăritorilor săi că dorința lui este mai aproape de a fi realizată.

Jador s-a înscris la master

În viața artistului urmează o nouă etapă. Spre surprinderea fanilor, Jador a ales să se înscrie la master și să își definitiveze studiile universitare.

De acum, cântărețul este oficial student al Academiei de Studii Economice din București. Jador a ales să urmeze un program de master la Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Anunțul a fost făcut chiar de către artist, care le-a comunicat fericit urmăritorilor săi că a făcut un pas important în viața sa.

„Oficial m-am înscris la master. Deci din toamnă, în două săptămâni, ne vedem la cursuri. M-am înscris la facultate! Sunt student”, a spus Jador plin de entuziasm pe InstaStory.

Jador a mai fost înscris la master în trecut, însă a renunțat pentru a se concentra pe carieră. Pentru că a absolvit deja anumite cursuri, acesta nu va lua parte la toate materiile studiate.

„Nu las niciodată lucrurile neterminate. Îți dai seama că ajută. M-am înscris la Comunicare în afaceri, la Academia de Studii Economice. Eu nu fac ca toți ceilalți. Nu o să am toate obiectele pentru că eu deja le-am luat. Eu mai am doar șase obiecte tot anul. O să studiez doar șase tot anul, sunt doar o oră sau două pe săptămână. Nu solicită foarte mult timp. O să am examene. Probabil nu mă voi duce la seminarii, dar la cursuri cu siguranță mă duc”, a declarat Jador pentru spynews.ro.