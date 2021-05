Jador, Moro și Lino sunt ”o forță”. Cei trei faimoși de la Survivor au lansat hit-ul mult așteptat: ”Acest proiect a fost conceput pe plajă în Republica Dominicană”

In articol:

Jador, Cătălin Moroșanu și Lino, trei foști faimoși de la Survivor România, au lansat piesa mult așteptată de public- ”Sunt o forță”.

” Sunt supraviețuitor, toți vor în vârf, dar nu-i așa ușor/ Dau moda la nivel de campion/ Boss, stai cuminte că tătuțul e beton”, spune Cătălin Moroșanu, care a reușit să-i surprindă plăcut pe toți susținătorii lui.

”Cea mai tare piesă ever”, a scris Moro, pe contul lui de Instagram, acolo unde a distribuit colaborarea.

Cătălin Moroșanu[Sursa foto: Captură YouTube]

Lino[Sursa foto: Captură YouTube]

Piesa, realizată pe plajă în Republica Dominicană

Jador a ținut să menționeze că întreg proiectul, de la idee, formulă și fiecare detaliu în parte, au fost gândite și concepute pe plaja din Republica Dominicană, pe vremea când Jador se afla în competiția Survivor România 2021.

”Este foarte important pentru mine sa știți ca ideea acestui proiect, a acestei formule, fiecare detaliu inclusiv cel mai scurt cadru, au fost concepute pe plaja din Republica Dominicana in serile când nu ma aveam decât pe mine și pe Dumnezeu”, a spus Jador.

Fanii celor trei sunt în extaz, iar comentariile și aprecierile curg pe YouTube: ” E momentul să ducem această melodie în trending cu sau fără voia youtubului!/ Pana Diseara Locu 1 TRENDING/ Ce a rupt DAU MODA,dar ce va rupe asta!!! Haideți cu like,share,toate nebuniile sa o aducem în trending acolo unde îi este locul/ Jador ii nr.1 in tara sau oriunde se va afla el, piesa va fi bomba, mult succes in continuare/ Mă bucur că am trăit să îl aud și pe Moro cântând/ atat e de stiut... un om simplu care a avut un pic de noroc... care nu a uitat de unde a plecat... cu bune cu rele ...cu defecte ca toti dintre noi... mereu ramanand aceeasi persoana pentru familie ...intr un singur cuvant= JADOR/ Te imbratisez si te felicit pentru tot parcursul tău de la Survivor,chiar esti o fortă zburai pe traseurile grele din Dominicană”.