Jador, noi declarații despre iubita lui! Este sau nu artistul fericit în relație? „Niciodată nu va putea o femeie să-mi împlinească fericirea”

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră. Încă de prima dată când s-a lansat în industria muzicală vedeta s-a bucurat de un real succes. Cântărețul are foarte mulți fani și este chemat de foarte multe ori la diferite evenimente.

Jador a vorbit despre noua relație

Jador a trecut printr-o perioadă mai complicată din punct de vedere sentimental. Dar, în sfârșit, artistul poate spune că este liniștit.

Acum ceva timp, sora vedetei a confirmat în cadrul unei emisiuni că acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Solistul a declarat că acum este foarte bine, dar niciodată o femeie nu poate să îi îndeplinească fericirea, deoarece singurul care poate face asta este numai Dumnezeu.

„Sunt foarte bine. Niciodată nu va putea o femeie să-mi împlinească fericirea, fericirea mi-o împlinește doar Dumnezeu. Femeia e doar un partener, fericirea mea vine de la Dumnezeu, el îmi alimentează fericirea. Nouă bărbaților el ne alimentează fericirea, noi dăm mai departe fericirea femeii”, a mărturisit Jador, potrivit Spynews.

Jador si-a făcut cadou de sute de mii de euro de sărbători

Artistul nu se uită la bani atunci când vine vorba de el sau familia lui. În urmă cu câteva zile, vedeta și-a făcut un cadou de Moș Nicolae cum mulți ar visa. Jador și-a cumpărat o nouă mașină în valoare de sute de mii de euro. Acesta a declarat că bolidul nu a fost un moft de-al lui, ci mai de grabă o necesitate.

„E un bolid de sute de mii de euro. N-am o mașină a visurilor mele, n-am visat niciodată atât de departe, e o mașină care îmi place, nu mă atașez de ele. Nu schimb destul de des mașinile, mașina asta de exemplu am avut-o vreo doi ani. Am nevoie de o mașină mai mare că la evenimente când mă duc și merg atâția kilometri am nevoie de ceva mai mare, mai spațios. Uneori conduc eu, uneori șoferul, depinde de distanță”, a declarat artistul, conform Spynews.