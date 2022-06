Jador nu s-a mai putut abține și a plesnit-o peste față! Momentul viral a ajuns pe internet. Cine era, de fapt, femeia?

In articol:

Fără doar și poate, Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tineri maneliști din industrie. Piesele sale ajung rapid pe primele locuri în trending-ul autohton și se bucură de multă susținere din partea fanilor.

Este urmărit în număr mare de internauți pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ și nu trece o zi fără să nu posteze ceva.

Artistul este mereu în contact cu urmăritorii săi de pe Instagram și TikTok și nu se sfiește niciodată să-i surprindă în stilul său caracteristic. Ultimele imagini postate de acesta pe Internet s-au viralizat și i-au făcut pe internauți să reacționeze în număr mare.

Jador, gest neașteptat! S-a filmat când o lovește peste față pe sora lui

Nu este niciun secret faptul că manelistul se ține mai tot timpul de șotii și este mereu pus pe glume. Recent, acesta s-a filmat în timp ce asculta una dintre piesele cu care a făcut furori pe Internet. Lângă el, sora lui dansa pe maneaua semnată de el.

Ei bine, tânăra nici nu știa ce o așteaptă, căci fratele ei avea un „plan” bine stabilit. Când credea că acesta îi admira dansul, Jador i-a dar o palmă peste față tinerei, iar mai apoi a plecat râzând.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Se pare că cei doi doar se distrau împreună, iar gestul nu a fost decât o simplă glumă între frați. Imaginile filmate de artist au fost vizualizat de sute de mii de fani.

Jador vrea să dea lovitura în afaceri și să-și ajute toată familia

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, iar agenda cu evenimente este mai tot timpul plină, Jador visează să-și deschidă propria afacere. Mai exact, el vrea să construiască un hotel de lux unde el și familia lui să trăiască bine și care s-i aducă venituri frumușele. Însă mai este cale lungă până când își va vedea visul cu ochii.

Citeste si: Jador, afacerea cu care vrea să dea lovitura! Este cel mai mare vis al artistului: „N-am bani de asta acum”

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un Penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo. Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească. Dar n-am bani de asta acum.

Citeste si: Bogdan Mocanu și Jador se vor bate în ring? S-au certat la cuțite și au pus capăt prieteniei! "E blocat peste tot"| EXCLUSIV

(...)Înainte să ajung aici vorbeam cu tata, vreau să-i fac un depozit de m ateriale de construcții. Îi fac un depozit de materiale de construcții lui tată. La mine în sat, în satul Răcătau, tatăl meu o să aibă un material de construcții”, a dezvăluit Jador într-o emisiune televizată.