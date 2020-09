Jador, trist dupa ce a rămas iar fără permis

In articol:

Jador nu a mai rezistat și a avut o ieșire nervoasă, imediat după ce a rămas din nou fără permisul de conducere. Cântărețul spune că de această dată a fost complet nevinovat. Dacă altădată recunoaște că a ”scăpat” piciorul pe accelerație, de data aceasta el a fost prins butonând telefonul la volan.

Jador, amendat pentru că a butonat telefonul

”Data trecută când am fost la Bacău, mi-a luat permisul. Și de data asta mi l-a luat iar. Parcă sunt blestemat. Ce Poliție, băi frate. Unii sunt de treabă, am întâlnit niște polițiști de treabă. Bă, ai greșit, da, plătești! N-aveam centură, da dă-mi amendă! Dar să-mi zici tu mie, aveam telefonul așa, pe Waze... normal că mă uit la Waze... La semafor, mai intru pe el – cât mai am, unde e poliție... Ți-l iau! A fost doar o secundă, nu e ca și cum vorbeam la telefon! Așa vor mușchii lui, e boss, lasă să-l ia!

Jador face haz de necaz[Sursa foto: Youtube Antena Stars]

M-a mai oprit o dată un polițist dar tot așa, aiurea. Mergeam pe stradă, m-a tras pe dreapta. Bună ziua, bună ziua... El voia să vorbească cu mine. M-a oprit și am vorbit cu el, că așa a vrut el! M-a ținut o oră să vorbesc cu el”, a povestit Jador la Antena Stars.

Jador vrea să-i dea Bentley-ul lui Perversu de pe Târgu Ocna

Manelistul susține că polițiștii fac ”abuz de putere” și crede că a ajuns să fie hărțuit de poliție doar pentru că are o mașină foarte scumpă. El spune că-i va da Bentley-ul prietenului său, Perversu’ de pe Târgu Ocna și va merge el cu Loganul acestuia, doar pentru a scăpa de necazurile cu poliția.

Jador e prieten cu Perversu de pe Târgu Ocna

”Cum, mă, să-i iei permisul unui om, aiurea, așa? E abuz de putere ăsta! Să vezi ce râde mama de mine dacă îi zic.

I-am arătat și Waze-ul! Dom’le, aveam Waze-ul! Nu știu pe unde s-o iau, nu sunt din București, sunt de la țară. E cu pietriș la mine, cu noroi, cu vaci, cu cai, cu porci. Eu nu știu prin București... Of, Doamne!

Îi dau mașina mea lui Perversu’ (de pe Târgu Ocna, n.r.). I-o dau lui. Să văd eu ce mai trag ei de pe mine. O să mă vadă cu Loganu’, spun că am rate la el. Oprește-mă!”, a mai spus cântărețul la Jador_Adevărat.