Jador, reacție incredibilă la Survivor România după ce Raluca Dumitru și Irisha au intrat în competiție. „Băieții sunt în călduri. Venirea lor...”

Patru concurente noi au intrat în competiția Survivor România 2021. Raluca Dumitru și Irisha s-au alăturat Faimoșilor, care le-au primit cu brațele deschise pe cele două vedete.

Jador, despre noile concurente Survivor România

Jador este încântat că au venit colege noi în echipă la Survivor România și spune că, după primul meci jucat de acestea în Dominicană, a văzut potențial în cele două Faimoase.

Cântărețul a făcut o remarcă greu de trecut cu vederea și a mărturisit că Faimoșii își stăpânesc cu greu pornirile în compania unor femei așa de frumoase. „Eu când am auzit model, am zis aoleu, Doamne, ce ne-ați adus? Zici că ne fentează oamenii ăștia.

Am spus că nu se vor descurca, dar sunt brânză bună...să se mai învechească puțin să facă treabă bună. E dezastru, dar săptămâna asta le iertăm. Venirea lor nu face bine, băieții sunt în călduri, atât pot să spun”, a spus Jador despre cele două Faimoase.

Cum au fost primite Raluca Dumitru și Irisha la Survivor România

Faimoșii s-au bucurat de sosirea noilor concurente, despre care susțin că s-au descurcat destul de bine în meciul de recompensă.

Culiță Sterp spune că cele două vedete au adus în echipă un suflu nou, iar Elena Marin se bucură că nu este nevoită să facă față Războinicelor de una singură.

Culiță Sterp: Bine ați venit în vilă. Am văzut că veniți cu un vibe pozitiv.

Elena Marin: Eram îngrjiorată că am rămas singură și mă simțeam în pericol și mi-au venit două fete. M-am bucurat, le știam. Cu Irina m-am întâlnit pe la emisiuni, iar Raluca mi-a fost colegă.

Faimoasele spun că au nevoie de timp pentru a se acomoda, însă vor deveni din ce în ce mai bune pe traseu. „E solicitant, e diferit, dar nimeni nu a fost perfect de la început. Ne mai dați o șansă și o să ne descurcăm”, a spus Irisha.

„E greu și din fața televizorului dar aici e mai greu. Mă obișnuiesc după aia. Nu-mi place să pierd. Îmi place să câștig și la cărți. M-am ofticat rău că am pierdut”, a precizat Raluca Dumitru.

Faimoșii pierd o recompensă importantă la Survivor România

Sălbaticii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige premiul pus în joc în meciul de recompensă. După ce a jucat proba de ștafetă, Jador spune despre sine că este un pierzător.

Elena Marin: E dezamăgitor, frustrant, toți am dat tot ce am putut. A lipsit o fracțiune de secundă, focusul de final și nu a fost să fie. Am avut încredere în mine și jador, dar astăzi nu a fost să fie.

Jador: Sunt un ratat. Aș fi schimbat traseul. Nu-mi găsesc scuze. Și cu piciorele rupte bat toate mascotele de aici