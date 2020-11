Jador s-a sărutat pasional cu o blondă misterioasă: "Am leşinat"

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador a frânt inimile admiratoarelor sale după ce a postat pe reţelele de socializare un clip în care se sărută cu o blondă misterioasă.

Jador a publicat pe reţelele de socializare un clip în care apare sărutând o blondă misterioasă. Fanele artistului au reacţionat imediat şi s-au supărat pe Jador.

"Unfollow, mi-ai frânt inima!", i-a spus supărată o fană lui Jador după ce a văzut imaginile.

Artistul le-a explicat fanelor că nu au de ce să îşi facă griji şi că este solo în acest moment. Iar cel mai probabil, clipul în care sărută o fată face parte dintr-o scenă a unui videoclip.

”Am leșinat! Nu sunt împreună cu nimeni! Ba chiar mai mult de atât sunt mai singur ca niciodată! Îmi fac de cap…”, a scris Jador pe Instagram.

"Georgiana este iubirea vieții mele"

Jador se gândeşte cu drag la prima lui iubire, Georgiana. Aceasta i-a fost alături mereu, iar artistul a declarat că o va iubi mereu, ba chiar a făcut şi o melodie pentru ea. Cei doi s-au despărţit acum patru ani, iar de atunci artistul a fost implicat în diverse relaţii.

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador.