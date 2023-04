Jador și-a pus sufletul pe tavă! A recunoscut ce se întâmplă în viața lui sentimentală: ”Sufăr după despărțirea de Hoder” | EXCLUSIV

In articol:

Jador a făcut dezvăluiri în fața lui Bogdan Mocanu, cel mai bun prieten al său. Jador a fost invitat în emisiunea ”Bărbați vs Femei” și a vorbit deschis în fața prietenilor lui, Bogdan Mocanu și Bianca Comănici.

”Hoder m-a lăsat”, a dezvăluit Jador, iar Bogdan Mocanu a spus că prietenul lui suferă după despărțirea de fata din Spania. Jador a vorbit și despre colaborările muzicale și a povestit despre Nicolae Guță, un artist pe care îl apreciază mult și cu care are acum o melodie nouă.

Jador, dezvăluiri despre fosta iubită

Jador a dat cărțile pe față și a recunoscut! În momentul de față nu are o iubită, dar fosta l-a lăsat cu inima bucăți. Ese vorba despre o fată care locuiește în Spania, pe nume Hoder.

"Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț.", a declarat Jador.

Bogdan Mocanu nu s-a putut abține și a ținut să povestească un gest romantic pe care l-a făcut prietenul său.

"Bogdan: Era Crăciunul și trebuia să ia cadouri lui Hoder și surorii lui, Camelia. A luat o geantă, ceva foarte foarte scump, de i-am spus și eu că e un pic cam mult, că exagerează. A fost foarte scump, nu vreau să vorbim de sume. Era mult, chiar și pentru el. Nu știu dacă a mai ajuns la ea cadoul. Cred că din vina mea.

Jador: L-a luat Cameluța, că i-a plăcut. Ce să îi zic? Am avut cântare în Anglia și m-am dus de acolo tocmai în Spania după ea. De multe ori m-am dus după ea.", au mai discutat Bogdan Mocanu și Jador.

Jador, noi detalii despre scandalul cu Philip Albu

Jador a fost invitat la Bărbați vs. Femei, acolo unde a vorbit cu Bianca Comănici și Bogdan Mocanu despre scandalul în care a fost implicat din cauza lui Philip Albu și a venit cu o serie de noi detalii. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a mărturisit că Philip Albu s-a ales cu dosar penal și spune că pentru el lucrurile sunt destul de grave.

"Philip a avut cu mine, nu eu am avut cu el. E dat la Poliție, o să fie grav. Are deja dosar penal", a spus Jador, la WOWnews.

"Te-a agresat?", a fost întrebarea pe care a primit-o de la Bianca Comănici.

"Mi-a dat cu pumnu. Mi-a zis hai să ne batem și i-am zis că eu sunt cântăcios, nu îmi arde mie să mă bat", i-a răspuns Jador, la Bărbați vs Femei.

