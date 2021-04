Jador și-a spart un dinte la Survivor România. Faimosul părăsește competiția din Dominicană cu piciorul rupt și probleme mari la spate. „Luam pastile cu pumnul!”

In articol:

Drumul în competiția Survivor România, sezonul 2, a ajuns la final pentru Jador. Cântărețul a fost doborât de problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în Dominicană.

Jador și-a spart un dinte la Survivor România

Faimosul nu a mai primit acordul medicilor să continue lupta pentru supraviețuire în show-ul sportiv de la Kanal D. După ce s-a accidentat grav la piciorul stâng pe traseu, Jador a avut o revenire spectaculoasă în competiție, însă faptul că nu era recuperat în totalitate l-a făcut să recidiveze.

Artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate la Survivor România. Jador avea dureri mari de spate, care l-ar fi pus în dificultate înainte de accidentarea suferită la picior.

Mai mult, cântărețul a rămas fără un dinte în jungla Dominicană, pe care și l-a spart mâncând cocos.

Jador spune că a fost unul dintre concurenții greu încercați la Survivor România și că a făcut tot ce a putut pentru a continua în competiție.

„Prima luna a fost cea mai grea. Am plâns de foame, a fost foarte greu, dar mă bucur că m-ați invitat și am avut oportunitatea să vin aici. Mi-am rupt dintele, piciorul, spatele stomacul. Luam pastile cu pumnul și nu știam pentru ce sunt. Am fost cel mai bolnăvicios de aici. A fost minunat. Dacă eu m-am accidentat, înseamnă că trebuie să câștige unul care chiar are nevoie”, a conchis Jador.

Jador este eliminat de la Survivor România, din cauza accidentărilor suferite pe traseu

Jador a încercat să facă față durerilor și a mărturisit că a dorit să rămână la Survivor România pentru toți oamenii care l-au susținut până în prezent.

Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador.