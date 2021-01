Jador și Alexandra Stan, surprinși în tandrețuri. Se naște un nou cuplu la Survivor?!

Jador și Alexandra Stan s-au distrat copios pe drumul spre Republica Dominicană!

In articol:

Jador și Alexandra Stan fac parte din echipa faimoșilor de la Survivor. În urmă cu ceva timp, artista a fost surprinsă dansând pe melodiile lui Jador, iar acesta a dat de înțeles că o apreciază mult, semn că aveau o legătură înainte de show-ul de la Kanal D. Alexandra și Jador au stat unul lângă celălalt în avion, iar conversația dintre ei este de-a dreptul siropoasă.

Citeste si:Primele imagini cu concurenții Survivor în Dominicană! Surpriză în echipa Faimoșilor, s-a alăturat o concurentă nouă

Fanii celor doi nu ar fi surprinși dacă la Survivor se va naște un nou cuplu, la fel ca-n sezonul trecut. Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi, în urmă cu ceva timp a dat lovitura cu piesa ”Saxobeat”. Pe de altă parte, și Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști la momentul actual, acesta având colaborări total neașteptate, dar care au avut un succes imens pe YouTube.

Citeste si: Trebuie să pornești de la niște rădăcini bune, în număr de patru. HOROSCOP - evz.ro

Citeste si: Profeţia înfiorătoare a lui Nostradamus pentru 2021: Ce se întâmplă cu România? - bzi.ro

Jador și Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan și Jador, surprinși în tandrețuri

Cei doi artiști s-au distrat copios întreg drumul spre Republica Dominicană. Alexandra și Jador au stat unul lângă celălalt, iar

mai apoi au dansat, fiind filmați de Amna. Filmarea a ajuns pe Instagram, acolo unde a fost apreciată de fanii emisiunii, dar și de cei care-i susțin pe cei doi artiști.

”Cine credeți că stă lângă mine?”,le spune Alexandra Stan, urmăritorilor ei.

”Șeful ei”,spune Jador.

”Nu mai scap de el niciodată”, spune Alexandra, râzând.

Citeste si:Imagini in exclusivitate! Ea este cu noua vedetă din echipa Faimoșilor! Concurenta „Survivor Romania” a plecat in Republica Dominicana

Emotii uriase pentru cei 12 Faimosi si 12 Razboinici care au dat curs celei mai mari provocari, participarea la „Survivor Romania”, reality-ul care va putea fi urmarit, in curand, la Kanal D! Concurentii si-au luat la revedere de la familii, prieteni si s-au imbarcat plini de speranta in aeronava care i-a dus in indepartata insula ce le va fi „casa” in perioada urmatoare. Fie ca si-au imbratisat parintii, prietenii sau copiii, cu totii si-au promis sa revina

acasa „imbogatiti” cu o experienta extraordinara, cu prietenii legate pe viata si cu trofeul „Survivor Romania ” in brate.