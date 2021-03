Jador și Culiță de la Survivor au iubit aceeași femeie! Cel mai bun prieten face dezvăluiri incendiare: ”Au lovit-o băieții”!

In articol:

Jador și Culiță de la Survivor România 2021 au trecut peste neînțelegerile din trecut și au redevenit prietenii care erau odinioară.

Perversu de pe Târgu Ocna: ”Vă zic asta ca să înțelegeți”

Revenirea lui Jador în rândurile Faimoșilor, chiar dacă momentan nu poate să joace, a dat un suflu nou echipei și l-a făcut pe Culiță să exulte.

Prietenia celor doi nu poate fi compromisă cu una, cu două, susține Perversu de pe Târgu Ocna, cel mai bun prieten al lui Jador. Acesta a dezvăluit că cei doi au multe lucruri în comun, care le-a consolidat relația. Printre acestea se numără și faptul că, la un moment dat, au iubit aceeași femeie.

”Culiță și Jador vorbesc, ați văzut și voi, nu știu dacă ați fost atenți. Jador i-a spus lui Culiță: băi băiatule, tu dacă ai ceva să-mi spui mie sau dacă eu îți vorbesc prost ție, vino și zi-mi mie, nu mai vorbi cu ăștia pe la spatele meu. Eu am pretenții de la un prieten de-al meu... Băi, n-au ei foarte mare prietenie, dar au! Au ”lovit” aceeași femeie, băieții! Asta ca să vă fac să înțelegeți! Ascultați-mă puțin: eu, de la tine, ca prieten am pretenția să-mi zici în față, nu să te duci să-mi vorbești cu 4 persoane pe care tu le-ai văzut de o săptămână”, a explicat Perversu de pe Târgu Ocna, într-un live pe contul lui de Youtube.

Jador și Culiță au iubit aceeași femeie

Perversu, care îl cunoaște foarte bine pe Jador, spune că acesta păcătuiește prin faptul că vorbește mult și uneori fără rost, însă niciodată nu va duce vorba și nu-și va bârfi un prieten.

”Jador n-o să se ducă să vorbească despre tine pe la spate. Jador vine și ți-o zice în față, frate. Și Jador are puterea să-și ceară scuze, băi oameni buni. Credeți-mă ce vă spun, e un copil bine-crescut. Eu am fost la el acasă, familia lui e respectuoasă toată”, a mai spus Perversu de pe Târgu Ocna.

”Jador nu vine acasă, ce să facă aici?”

Ptietenul cel mai bun al lui Jador crede că este exclus ca acesta să părăsească competiția, deși este grav accidentat. El spune că interpretul va rămâne la Survivor pentru că este o piesă importantă în emisiune dar și pentru că acasă nu prea are ce să facă din cauza pandemiei.

”Jador nu vine acasă, ce să facă aici, voi nu vedeți că e jale? Eu de ce am plecat din țară? Am zis că fac și eu 3 lei și n-am făcut. Am avut probleme, a trebuit să vin acasă că a murit un unchi de-al meu. Cu ce-am venit de-acolo, s-a dus, pagubă tot și cu asta-basta”, a mai spus Perversu.

Perversu: ”Elena l-a votat corect pe <Mingioacă>”

În fine, amicul lui Jador a mai vorbit și despre relația dintre Sebastian Chitoșcă și Elena Marin. Perversu de pe Târgu Ocna crede că dansatoarea nu a greșit cu nimic atunci când l-a nominalizat pe fotbalist, pentru că acesta se leagă mereu de ea.

Perversu de pe Tțrgu Ocna e cel mai bun prieten al lui Jador

”Da, frate, o atacă pe Elena mereu, dar dacă tu mă ataci pe mine... el se miră de ce Elena îl votează pe el. Păi pe cine vrei să voteze? Dacă tu te iei de ea și o freci într-una, pe cine vrei să voteze fata aia? Pe Moroșanu care nu i-a făcut nimic? Sau pe oricare dintre ăia care n-au deranjat-o? Nu e normal că tu cu Sebastian ăsta, cu Chitoșcă ”Mingioacă”?... După mine, fata aia a votat corect! Așa aș vota și eu, dacă aș fi, nu e logic?”, a mai spus Perversu de pe Târgu Ocna.