Jador și Georgiana Elisei, din nou împreună! Tatăl artistului a dat tot din casă: ”M-am bucurat foarte tare”

Romeo Dumitrache 22:12, aug 4, 2021 Autor: Cristina Ionela

Romeo Dumitrache, tatăl lui Jador, a vorbit despre relația artistului cu Georgiana Elisei! Bărbatul a făcut declarații sincere despre ”nora lui”, susținând faptul că Jador și Georgiana s-au împăcat de luni bune. Romeo Dumitrache a dezvăluit faptul că numele Georgianei apare în planurile de viitor ale lui Jador.

“ Eu ştiu că s-au împăcat. De câteva luni bune, chiar. Dar văd că nu doresc să vorbească despre asta. Poate au decis să schimbe puţin strategia, să vadă cum merg lucrurile între ei şi în alt mod, nu ştiu. Dar ceea ce ştiu e că m-am bucurat foarte tare, fiindcă îmi plac foarte mult cum se înţeleg când sunt împreună. Am mai vorbit cu Jador la telefon şi era şi Georgiana în preajmă, căci îi auzeam glasul. Sau numele ei apărea în diverse planuri de viaţă ale fiului meu”, a dezvăluit tatăl lui Jador, Romeo Dumitrache, potrivit Playtech.ro.

Jador si Georgiana Elisei

Jador, surprins alături de Georgiana Elisei

Se pare că cei doi îndrăgostiți că nu pot sta departe unul de celălalt. Un fan i-a surprins pe cei doi, în decursul zilei de joi, în timp ce luau prânzul la un restaurant.

Judecând după fotografiile primite de WOWbiz.ro de la cititori și după îmbrăcămintea celor doi, pozele au fost făcute astăzi. Cei doi au avut o relație cu năbădăi, cu numeroase certuri și împăcări, însă se pare că iubirea învinge mereu. Jador povestea, acum ceva timp, că nu certurile dintre ei doi apar din cauza geloziei tinerei.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a dezvăluit artistul, la o emisiune televizată.