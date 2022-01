Jador și Georgiana Elisei, împăcarea momentului! Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți în seara de Revelion

In articol:

Jador și Georgiana Elisei au avut o relație care a durat ani de zile, de dinainte ca artistul să devină cunoscut. Cei doi au încercat de multe ori să pună capăt definitiv relației, însă de fiecare dată au fost surprinși din nou împreună. În urmă cu mai bine de o lună de zile, Jador a anunțat că este din nou singur și pregătit pentru un nou capitol din viața sa.

Chiar dacă s-a zvonit că ar avea deja o nouă iubită, Jador a negat aceste speculații.

Jador și Georgiana Elisei nu au putut sta departe unul de celălalt nici de această dată. Celebrul artist și iubita lui s-au împăcat și au petrecut împreună trecerea dintre ani. Artistul a susținut un concert în orașul german Dusseldorf, iar alături a avut-o chiar pe iubita lui, Georgiana. Drept dovadă stă chiar o fotografie prezentată în exclusivitate de pagina Viperele Vesele.

„După ce au petrecut Crăciunul separat, fiecare cu propria familie, iată că minunea s-a produs. Jador și Georgiana Elisei formând, din nou, un cuplu. Cei doi întâmpină Anul Nou împreună la Dusseldorf, unde Jador are cântare”, a anunțat pagina Viperele Vesele pe Instagram.

Jador și Georgiana Elisei s-au împăcat [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Jador despre despărțirea de Georgiana Elisei

În urmă cu mai bine de o lună de zile, Jador a scos piesa „Fidel”, pe care a intitulat-o ultima melodie pe care i-o dedică fostei lui iubite, Georgiana Elisei. El a anunțat că tocmai s-a despărțit de singura fată pe care a iubit-o, iar acest capitol din viața lui s-a încheiat.

„Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație.

Apucasem să compun versuri și să cânt pieasa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a fost anunțul făcut de Jador pe rețelele de socializare.

