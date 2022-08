Jador și Neveu, următorii rivali în luptă în cușcă? Manelistul a răspuns provocării de a intra în cușcă alături de el

In articol:

Ovidiu Neveu este din ce în ce mai doritor să între în cușcă cu Jador. Se pare că, după înfrângerea de care a avut parte în urma meciului cu Iancu Sterp, Neveu pare sigur pe el acum, vrând să-l pună la punct pe manelist, după ce acesta a emis o părere nu prea

bună despre el.

Ovidiu Neveu a declarat pentru prima dată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” că își dorește să îl pună la punct pe Jador și să demonstreze tuturor că acum, după o perioadă lungă în care s-a antrenat, nu mai are nimeni nicio șansă fața lui. Se pare că nu a renunțat la această idee nici acum. În cadrul unui live pe TikTok, acesta a declarat din nou că are toate șansele să câștige în fața lui Jador.

Jador, prima reacție după lansarea provocărilor din partea lui Neveu

Jador a reacționat de această dată, în propriul stil caracteristic. A tratat cu ironie declarațiile lui Neveu, postând un filmuleț pe TikTok în care se află alături de unul dintre prietenii săi.