Jador, supărat foc după ce o prezentatoare TV ar fi râs de el în timpul emisiunii! Ce replică i-a dat artistul imediat

08:54, iul 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Jador a răbufnit după ce a fost adus într-o discuție, în cadrul unei emisiuni. Cântărețul a fost ironizat chiar de prezentatoarea Anisa Sandulache și de coechipierii ei, aducându-i diverse vorbe care se pare că l-au supărat tare pe artist. La momentul actual, Jador este printre cei mai ascultați cântăreți din România, acesta având milioane de vizualizări pe Youtube, dar și de urmăritori pe restul rețelelor sociale.

În urmă cu ceva vreme, Jador vorbea, în cadrul unui podcast, despre rasism și despre faptul că el a avut parte de așa ceva pe la evenimentele unde a cântat. Ei bine, acum se simte din nou ca-n acele momente, după ce un videoclip cu o emisiune a devenit viral pe TikTok. În acea emisiune, unde a fost invitat Radhu, singurul român care a intrat în Billboard Latin, în revista ”Hoy”, pe aceeași pagină cu Ricky Martin, s-a vorbit și despre Jador, fapt care l-a supărat teribil pe cântăreț.

Radhu[Sursa foto: Captură Video]

”Acum s-a lansat și Jador pe muzica spaniolă, poate cânți cu Jador”, spun moderatorii.

”Nu știu cine e”, spune Radhu.

” Nu știi cine e? Felicitări. Lasă-mă să-ți strâng mâna. N-ai pierdut nimic. Uitați-vă la fața lui cine e, ce derutat e..Nu știu cine e”, spune și prezentatoarea emisiunii.

”E român?, întreabă Radhu.

”Da, e român, da”, adaugă moderatorii.

”Un pic francez. Se scrie legat”, mai spune prezentatoarea.

Anisa Sandulache, prezentatoarea[Sursa foto: Captură Video]

Jador a răbufnit după ce acel videoclip a devenit viral

Jador a avut câteva cuvinte de spus, după ce a văzut videoclipul respectiv. ”Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 100 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea. Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România, că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos. Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fata asta când vin e vorba despre manele, un gen muzical, nu știu ce gen de muzica, nici nu mai contează...”, a spus foarte supărat, Jador.