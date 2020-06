Jador, surprins cu fosta lui iubită în club!

In articol:

Jador s-a afișat pentru prima dată cu Georgiana public, pe pagina lui de Instagram. În urmă cu două zile, el a postat mai multe videoclipuri la Instastory, pe care ulterior le-a șters. În imaginile repsective apărea și Georgiana, fosta lui iubită, de care susținea că s-a despărțit. Ei au fost prezenți la o petrecere ținută de Lino Golden și Mario.

„Jador s-a dus cu Georgiana, dar s-a și postat pe story pe Instagram cu ea. Într-adevăr, o iubește pentru că am auzit că a plâns după ea și vrea să se împace cu ea pentru că i-a fost mereu alături”, au declarat vloggerițele Reaa și Tina pe Youtube.

Ulterior, el a șters story-urile, ceea ce poate da de înțeles că întreaga scenă a fost doar pentru a-și promova ultima melodie. Mai mult decât atât, vloggerițele susțin că fostul concurent de la Puterea dragostei ar avea deja o altă iubită.

„Eu am auzit că are o iubită, o iubită șmecheră. Este o iubită foarte influentă. De ce șe mai afișează cu ea? Dacă are iubită, Georgiana de ce mai e în viața lui?!”, susțin Reea și Tina.

Ella de la Puterea dragostei, fosta iubită a lui Jador, a primit și ea pozele respective, dar a declarat pe pagina ei de Instagram că nu mai vrea să primească imagini cu persoane neimportante pentru ea.

Motivul pentru care Jador și Mario Fresh au fost bătuți cu bestialitate de șase indivizi! De la asta a pornit totul

Jador și Mario Fresh s-au distrat pe cinste sâmbătă sera, într-un club select din Mamaia. Nimeni nu s-ar fi așteptat la ce a urmat. Cei doi, împreună cu iubita lui mario, Alexia Eram, au fost atacați în parcarea clubului.

Când au părăsit incinta clubului, cei doi au fost atacați de mai mulți atacatori, care i-au pus la pământ. Strigătele Alexiei Eram, iubita lui Mario, i-ar fi speriat pe agresori, potrivit martorilor. Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție, iar fiica Andreei Esca le-a declarat anchetatorilor că în timpul agresiunii, unul dintre atacatori ar fi țipat: „Aduceți săbiile din mașină!”.

Cei doi artiști au declarat că nu au avut nicio tangență cu agresorii înainte și nu se cunoșteau. Motivul pentru care cei șase indivizi au sărit la băraie ar fi fost din cauza unui refuz. Jador a refuzat să facă poze cu mai multe fete, pe motiv că este obosit, au declarat surse pentru Cancan.ro.