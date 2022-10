Jador tună și fulgeră pe rețelele de socializare! Ce i s-a întâmplat în aeroport întrece orice imaginație: „Nu m-au lăsat nici să intru”

In articol:

În ultimul an, anumite companii aeriene au avut probleme destul de mari iar o bună parte dintre clienții lor, care au circulat cu acestea, s-au plâns că au avut parte de neplăceri care mai de care mai serioase. Mai mult de atât, unele persoane spun că, atunci când au semnalat neregulile, a durat foarte mult până ca plângerile să le fie soluționate.

Chiar dacă este unul dintre cei mai celebrii cântăreți din țara noastră, nici Jador nu a scăpat de aceste nereguli, ba chiar a fost afectat peste măsură de ele.

Citeste si: Jador, mesaj pentru cei care vor să îi calce pe urme. Cum are de gând artistul să-i ajute pe tinerii aflați la început de drum: „Faceți-mă atent cu ceva”

Citeste si: Adda a aflat că are două chisturi pe creier! Cum se simte vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Jador, supărat pe compania aeriană cu care a călătorit

Jador a avut parte de o experiență de coșmar în timpul ultimei sale călătorii.

Acesta a ajuns la capătul puterilor după ce neregulile s-au ținut lanț, atât la începutul cât și la finalul zborului.

Cântărețul spune că a avut o întârziere semnificativă, motiv pentru care a pierdut cel de-al doilea zbor. Astfel, Jador a trebuit să-și cumpere bilete noi, din banii săi, pentru că a călătorit cu escală.

„Așa cum și-a obișnuit fanii, vedeta le-a povestit acestora totul pe Instagram. Acesta le-a mărturisit urmăritorilor săi că simte că această companie își bate pur și simplu joc de clienții săi. Deci, oameni frumoși, vreau să vă zic că o companie mai batjocoritoare decât asta n-am văzut niciodată. Pur și simplu își bate joc de clienții ei, pentru că asta face. Presupun că mulți aveți probleme cu ea. Eu am avut jumătate de oră întârziere, nu m-au lăsat nici să intru în partea cealaltă pentru că am întârziat un minut din cauza lor și al pilotului lor că au întârziat jumătate de oră, deci oamenii sunt....Ar trebui să îmi iau alte bilete, că am avut escală, am pierdut avionul de la escală. Oamenii sunt de un dezinteres total față de clienți”, a spus artistul pe InstaStory.

Nu este prima vedetă care se plânge de serviciile companiilor respective. Cu puțin timp în urmă, soția lui Flick, Denisa Filcea, a povestit și ea stupefiată pe contul personal de Instagram despre neregulile din timpul zborului și despre faptul că nu i s-a oferit nici măcar o sticlă cu apă.

Citeste si: Jador, mesaj pentru admiratoarele care îi trimit fotografii deocheate! Fanii nu se așteptau la o astfel de reacție din partea artistului: „Dacă tot trimiteți...”