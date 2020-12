Jandarmeria Română, mesaj emoționant de Ziua Națională a României!

Jandarmeria Română, mesaj de 1 decembrie [Sursa foto: Facebook]

De Ziua Națională a României, Jandarmeria Română a transmis un mesaj important. Pe contul de Facebook, a apărut un videoclip, alături de o urare de 1 decembrie.

De Ziua Națională a României, Jandarmeria Româna a transmis un mesaj emoționant tuturor românilor de pretitundeni. În videoclipul postat pe pagina oficială de Facebook, se poate observa un soldat care interpretează la pian imnul țării noastre.

''La mulți ani, România! La mulți ani, români!

Pe oricare munți ne-ar purta pașii, la malul oricărei mări ne-am afla, dacă am ajunge locuitori ai oricărei capitale sau ne-am retrage într-un sat din oricare țară, am putea să fim aproape unii de ceilalți în orice moment, amintindu-ne că suntem români.

Poporul nostru a dovedit în repetate rânduri profunzimi nebănuite, precum ale mării. A rămas puternic pe dinaintea numeroaselor vitregii întâmpinate de-a lungul timpului, precum munții.

Solidaritatea ne-a ajutat să izbândim.

Am rămas uniți, reușind, astfel, să trecem peste dificultățile oricărei perioade, ceea ce ne oferă speranța că vom depăși greutățile de acum așa cum le-am depășit și pe cele din trecut'', apare în mesajul de pe pagina de Facebook.