Jason Derulo începe anul cu un nou single, Lifestyle, feat. Adam Levine Superstarul anunță o colaborare electrizantă, în premieră, cu liderul trupei Maroon 5

Cu peste 42 de milioane de urmăritori și 954 de milioane de aprecieri, Jason Derulo este unul dintre cele mai urmărite prime 10 superstaruri pe TikTok și cel mai activ artist, care deține discuri de platină, de pe întreaga platformă. Lifestyle îi aduce împreună pentru prima dată pe Derulo și Adam Levine, liderul trupei Maroon 5, câștigătoare a trei premii Grammy și nenumărate discuri de platină și totodată unul dintre cei mai longevivi și consacrați artiști din lume și un icon al secolului 21.

Lifestyle este cel mai recent single dintr-o serie de lansări de succes marca Jason Derulo, care include hit-uri precum Take you dancing și Savage love, piesă care a cucerit lumea întreagă încă de la lansarea sa din vara trecută și a ocupat #1 în Billboard Hot 100 și în topuri din alte 16 țări. În acest moment, Savage love are 625 milioane de stream-uri și a fost folosită în peste 10 milioane de video-uri create de utilizatorii TikTok.

Take you dancing ocupă în prezent locul 13 în topurile de muzică și are peste 383 milioane de stream-uri în întreaga lume, a urcat în top 10 în 16 țări și este aproape de a obține discul de aur în Belgia, Danemarca, Italia, Canada și Marea Britanie.

Jason Derulo este unul dintre cei mai urmăriți și ascultați artiști pop și urban, a câștigat 13 certificări de platină RIAA pentru single-urile lansate și are peste 7 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Talentatul cântăreț, songwriter, dansator și entertainer și-a început cariera prin colaborări de songwriting cu Lil Wayne, Pitbull, Diddy și Sean Kingston. Și-a început cariera solo în 2009 cu hit-ul Whatcha say, care a obținut 5 discuri de platină, și a continuat cu 5 albume și un șir epic de single-uri de succes precum In my head, Ridin’ solo, Talk dirty (feat. 2 Chainz), You to want me, Wiggle (feat. Snoop Dog), Swalla (feat.Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) și Trumpets. Toate aceste hit-uri și multe altele lansate de Jason Derulo au obținut certificări RIAA de platină.

Pe lângă succesul uriaș pe care-l are

în muzică, Derulo este și unul dintre cele mai mari staruri din social media, dar a dovedit a fi și un actor talentat, prin rolurile pe care le-a jucat în producțiile TV Empire și Lethal Weapon, dar și în adaptarea din 2018 a musical-ului Cats. Artistul va putea fi urmărit în curând și în rolul legendei Ron Isley în viitorul film biografic Spinning Gold.

Atât ca lider, cât și ca songwriter al trupei Maroon 5, câștigătoare a mai multor premii Grammy, Adam Levine și-a pus cu siguranță amprenta asupra industriei muzicale. Falsetul său caracteristic reprezintă forța din spatele hit-urilor și baladelor profunde ale trupei, care au transformat Maroon 5 în una dintre cele mai de succes reprezentații din muzică la nivel global. Discografia Maroon 5 conține o succesiune de 6 albume de platină, 3 premii Grammy, 13 nominalizări Grammy și, de asemenea, alte certificări de aur și platină în peste 35 de țări. Single-ul Sugar a reușit recordul de peste 3 miliarde de vizualizări, fiind totodată prima dată când o trupă a obținut acest număr de vizualizări pentru un clip. Piesa este printre primele 13 cele mai vizionate de pe YouTube din toate timpurile. De asemenea, hit-ul Girls like you a fost cel mai urmărit video pe VEVO în 2018 și are 3 miliarde de vizualizări. Astăzi, Maroon 5 are peste 17 miliarde de vizualizări pe toate canalele oficiale de YouTube, fiind cea mai urmărită trupă din toate timpurile.

Dincolo de Maroon 5, Adam s-a dezvoltat în zona de entertainment printr-o serie de roluri în producții TV și cinematografice. Adam a fost antrenor timp de 16 sezoane al The Voice (SUA), câștigătoare a 4 premii EMMY. Printre celelalte prezențe ale sale în zona de cinematografie se numără filmul American Horror Story: Asylum și Begin Again, regizat de John Carney. Totodată, Adam Levine a fost interpretul piesei de pe soundtrack-ul filmului, intitulată Lost Stars, care a primit o nominalizare la Oscar pentru “Cea mai bună melodie originală”. Adam este și producător executiv al seriei de concursuri de talente muzicale NBC, Songland, alături de co-fondatorul Eurythmics Dave Stewart și producătorul executiv al The Voice, Audrey Morrissey, care se focusează pe descoperirea noilor songwriteri.