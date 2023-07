Jean Paler nu și-a pierdut farmecul! Celebrul comediant a mărturisit că femeile încă îi dau târcoale, deși a trecut de vârsta de 70 de ani: „Mă simt ca un muzeu, sunt vizitat”

In articol:

Jean Paler este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din țara noastră. De-a lungul carierei sale, comediantul a adus zâmbetul pe buze tuturor spectatorilor săi, care îl îndrăgesc pentru carisma sa și pentru simțul umorului extrem de dezvoltat de care a dat dovadă în toți anii pe care i-a petrecut pe scenă.

La câteva luni după ce a împlinit 70 de ani, celebrul actor a vorbit deschis despre viața lui sentimentală, în stilul său caracteristic, plin de umor.

Jean Paler va ajunge peste câteva luni la vârsta de 71 de ani, dar nu se oprește din a face cuceriri. Celebrul actor a trecut printr-o căsnicie eșuată cu mama celor doi copii ai săi, iar de atunci s-a îndrăgostit de multe ori, de multe femei care i-au atras atenția. Chiar și la 70 de ani, Jean Paler dezvăluie că viața lui amoroasă este la fel de activă și a dezvăluit că încă face furori printre doamne.

De asemenea, actorul a mărturisit că stă foarte bine și în ceea ce privește sănătatea, lucru care îi permite să se îndrăgostească de câte ori are ocazia.

„Nu am numai o iubită. Încă mă simt ca un muzeu, sunt vizitat! Și cu sănătatea sunt bine, sunt în vervă!”, a declarat Jean Paler pentru Playtech.ro.

Jean Paler a făcut dezvăluiri inedite despre viața lui sentimentală [Sursa foto: Captură video]

Jean Paler își continuă cariera de comediant

Celebrul comediant nu ia în calcul să își încheie cariera, ba chiar își continuă spectacolele de pe scena teatrelor de vară de pe litoral. După zeci de ani în care a apărut extrem de des în fața spectatorilor săi, Jean Paler a mărturisit că încă are emoții când urcă pe scenă. Actorul se simte la fel de neliniștit ca la începutul carierei, în momentele în care este prezentat la spectacolele sale.

„Am avut deja primele spectacole, am deschis stagiunea estivală, ne pregătim mereu cu emoții. Da, am emoții, am și de dat, vând, și în rate, cu 100 de euro roaba cu emoții”, a mai povestit Jean Paler.

Jean Paler a mai povestit și despre bancurile pe care le-a pregătit pentru fanii săi, care se adună în număr cât mai mare pentru a-i asculta glumele. Celebrul comediant a dezvăluit că nu are de gând să le vorbească spectatorilor săi despre problemele cu care se confruntă întreaga planetă, ci vrea să îi destindă, să îi facă să se relaxeze și să uite de lucrurile nefericite prin care trec.

„Am multe numere comice, subiectul principal și aproape total este litoralul. Am și vreo două bancuri bune, unul e cu președintele Klaus Iohannis și cu o pensionară, care se roagă în fața unei icoane, ca să îi dea o viață mai bună. Cu bancurile astea eu le pun capac tuturor, ies în glorie de pe scenă. Am venit la mare ca să fac lumea să râdă, nu să plângă, nu pomenesc de azilele groazei și nici despre război. România e prea tristă și prea îmbâcsită de știri dureroase, nu vedeți că a dat paharul pe afară? Dacă le aduci aminte românilor de greutăți, îi termini. Turiștii dau bani ca să se distreze, să uite de toți și de toate!”, a mai spus celebrul comediant.