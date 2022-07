Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit: „Am așteptat 20 de ani”! Imagini de colecție de la cel mai așteptat eveniment al anului

In articol:

Cel mai așteptat eveniment al anului a avut loc recent, respectiv nunta dintre celebra artistă, Jennifer Lopez, și cunoscutul actor, Ben Affleck. Povestea lor de dragoste este extrem de cunoscută în rândul fanilor, făcând înconjurul presei de-a lungul timpului, dat fiind faptul că întregul eveniment ce s-a petrecut recent a avut loc

la 20 de ani de la prima lor logodnă.

Cei doi proaspeți soți s-au căsătorit într-o capelă din Las Vegas, la miezul nopții, într-o ceremonie emoționantă, acolo unde au participat cei cinci copii ai cuplului, din mariajele anterioare, dar și prietenii și familia actorului și a artistei.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au împărtășit cu fanii o serie de fotografii

Fericitul eveniment nu putea fi ținut departe de ochii fanilor foarte mult, așa că artista și-a anunțat admiratorii cu privire la acest aspect, prin intermediul unui newsletter, însoțit de mai multe imagini de colecție de la cea mai așteptată nuntă a anului.

De asemenea, fotografiile au fost însoțite și de un mesaj emoționant despre povestea lor de dragoste, care este ca desprinsă din filme.

„În sfârșit am făcut-o. Iubirea este minunată, este blândă și ne-am dat seama că iubirea este, de asemenea, răbdătoare. Noi am avut răbdare 20 de ani. Acum este exact cum ne-am dorit. Noaptea trecută am zburat spre Vegas, am stat la coadă cu alte patru cupluri pentru a semna actul de căsătorie. Ne-am citit propriile jurăminte și ne-am oferit unul celuilalt inelele pe care le vom purta până la sfârșitul vieții. Am avut muzică la boxe Bluetooth în timp ce pășeam spre altar și, într-un final, a fost cea mai frumoasă nuntă pe care ne-am fi putut-o imagina. Una la care am visat acum mult timp.”, a mărturisit J.Lo fanilor, prin intermediul newsletter-ului, unde s-a semnat cu Jennifer Lynn Affleck.

Jennifer Lopez radiază de fericire, lucru ce se poate observa cu ochiul liber în fotografiile de la nuntă. De precizat este că, potrivit certificatului de căsătorie, celebra artistă a luat numele partenerului său de viață, respectiv Affleck.

Cum a fost cerută în căsătorie Jennifer Lopez

Povestea de dragoste dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck a început în anul 2001, iar în anul 2002 s-au logodit. Cu toate acestea, la momentul respectiv, relația lor s-a terminat, urmând ca în prezent să devină soț și soție cu acte în regulă.

Ei bine, actorul a cerut-o, din nou, în căsătorie pe frumoasa lui parteneră de viață în aprilie anul acesta, atunci când Affleck i-a pus pe deget un inel de logodnă cu un diamant de culoare verde, nuanță despre care J.Lo a spus mereu că îi poartă noroc.

„Am fost complet luată prin surprindere. Mă uitam în ochii lui plângând de fericire, realizând că povestea noastră se repteă după 20 de ani. Nu mai putem spune nici măcar un cuvânt, el s-a uitat la mine și m-a întrebat: «Asta înseamnă "Da"?». Normal că înseamnă "Da", le-a spus J.Lo fanilor în newsletter.