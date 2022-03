Jim Carrey, reacție dură după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock la Gala Oscar: „Îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari”

In articol:

Scena în care Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock la Gala Oscar a atras atenția tuturor, emițându-se diferite păreri despre gestul controversat la care a recurs actorul în momentul în care prezenatorul Premiilor Oscar a făscut o glumă pe baza problemei de sănătate a soției lui Will Smith.

Jim Carrey se numără și el printre cei care au comentat scena surprinsă la Gala Oscar, însă se pare că actorul nu are deloc o părere bună despre cum a ales să reacționeze Will Smith. Consideră că gestul lui Will Smith de a-și apăra soția prin violență nu poate avea vreo justificare și că, la mijloc, de fapt, există o mare frustrare în ceea ce îl privește pe Will.

Jim Carrey condamnă gestul lui Will Smith

Jim Carrey a declarat că el ar fi procedat cu totul diferit dacă s-ar fi aflat în locul lui Chris Rock. Nu ar fi lăsat lucrurile așa și, imediat ar fi anunțat că are de gând să-l dea în judecată pe Will Smith pentru 200 de milioane de dolari pentru că acele imagini vor rămâne pentru totdeauna.

Jim Carrey este de părere că Will Smith nu are nicio scuză, mai ales că gestul său a venit pur și simplu, între cei doi neexistând nicio tensiune sau conflicte de la care

să degenereze lucrurile.

Will Smith îl pălmuiește pe Chris Rock [Sursa foto: Captura Video]

„M-a înfuriat reacția publicului când a fost decernat câștigătorul. Erau în picioare și aplaudau. Am simțit că Hollywood-ul nu mai este ceea ce trebuie. Dacă eram în acea situație, aș fi anunțat că îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari, pentru că acel videoclip va rămâne acolo pentru totdeauna. Va fi omniprezent. Acea insultă va dura foarte mult timp. Nu ai dreptul să urci pe scenă și să lovești pe cineva în față pentru că a spus cuvinte. Conflictul nu a escaldat, ci a apărut de nicăieri. Will are o frustare, undeva. Nu am nimic împotriva acestuia, îi doresc ce e mai bun”, a declarat Jim Carrey.