Jitaru dezvăluie motivul pentru care el și Mona au divorțat! A vorbit pentru prima dată despre asta: „Nu am prins-o că m-a înșelat”

Mona Stoian și Cristian Jitaru au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la „Puterea Dragostei”, iar vestea că au divorțat, la doar câteva luni de când au spus marele ”DA” în fața ofițerului de Stare Civilă, i-a luat prin surprindere pe fani, mulți dintre admiratori fiind curioși să afle motivele pentru care căsnicia lor nu a funcționat.

Deși urmau să se căsătorească religios anul acesta, Mona și Jitaru au decis să meargă pe drumuri separate, iar fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a fost mai sincer ca niciodată și a explicat concret ce nu a funcționat între el și fosta soție.

„Anul ăsta trebuia să facem nunta. Mai multe certuri, neînțelegeri... Stăteam separat, dar urma să ne mutăm împreună.(...) Ne-am certat efectiv din nimic, adică nu am prins-o că m-a înșelat, adică nu m-a înșelat, nu am înșelat-o.(...) Noi nu mai vorbim de două luni și pe 9 decembrie am fost la notar(...) Cearta a fost foarte rea, aprigă(...) Subiectul principal a fost că m-a pus pe mine într-o postură nașpa, adică a pus pe cineva mai sus decât mine care acel cineva nu făcea parte din familie. (...) Într-o discuție mai încinsă ea a spus ceva de genul <<Pe ea o cunosc de 7 ani și pe tine te cunosc de 2 ani>>”, a mărturisit Cristian Jitaru, în cadrul unei emisiuni TV.

Jitaru susține că i-a luat de mai multe ori apărarea Monei în fața familiei lui

Presiuni au existat și din partea familiei lui Jitaru, care nu prea au fost de acord încă de la început cu relația dintre el și Mona.

Cu toate acestea, tânărul susține că i-a luat mereu apărarea fostei partenere în fața apropiaților, mai ales că o considera pe aceasta familia lui.

„Cu jobul ei, s-au adunat mai multe(...) Eu m-am certat cu toată lumea pentru ea.(...) Eu m-am certat pe bune cu familia mea. Când era vorba de ea... Ea era familia mea.(...) Când am ajuns acasă, era supărată, nu a mai vorbit, m-am restit la ea”, a adăugat fostul partener al Monei.

