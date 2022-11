Jo nu s-a mai abținut! A răbufnit pe internet, după ce fanii au criticat-o dur: „N-aș vrea să răspund cu bullying la bullying, dar...”

In articol:

Ca orice persoană publică, Jo are parte și de admiratori, care o îndrăgesc și care o apreciază, dar și de persoane care o critică pentru orice acțiune, dar și pentru aspectul fizic, iar mulți dintre aceștia nu se abțin niciodată din a-i lăsa comentarii răutăcioase vedetei, în special la postările pe care le face pe rețelele de socializare.

De curând, cântăreața nu s-a mai abținut, așa că a selectat câteva dintre comentariile răutăcioase, a intrat pe profilurile haterilor și le-a arătat fanilor ce fel de persoane comentează despre ea pe internet.

Bineînțeles că, blondina a lăsat și un mesaj, explicând că nu vrea să răspundă la răutate cu răutate, precizând că nu a dorit să evidențieze că respectivele persoane nu arată bine din cauza aspectului fizic, așa cum au făcut-o ei, ci pur și simplu că sufletul lor, cu siguranță, nu arată bine. În finalul postării, Jo le-a urat celor care nu se abțin să lase comentarii urâte la postările sale liniște și iubire.

„N-aș vrea să răspund cu bullying la bullying, dar din păcate așa arată oamenii care comentează pe internet. Nu neapărat fizic, dar sufletul nu le arată bine cu siguranță. Vă doresc iubire și liniște!”, a scris Jo, pe InstaStory.

Jo, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru succesul pe care îl are

Jo se află în lumina reflectoarelor de mulți ani, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Blondina susține că a muncit de când se știe pentru a-și îndeplini visul, acela de a transmite un mesaj oamenilor prin muzica sa și a reușit, în prezent bucurându-se de un real succes și fiind apreciată de foarte multe persoane.

„Am muncit toată viața pentru asta și mi-am dorit foarte mult. Dacă te gândești la un lucru foarte mult, la un moment dat se întâmplă. Nu am luat-o ca pe un sacrificiu. Tot ce am făcut, am făcut că mi-a plăcut și-mi doream din suflet. Chiar dacă nu ieșeam cu copiii afară și nu mâncam înghețată, dar mergeam la canto sau făceam alte chestii care mă bucurau mai mult, chiar îmi plăcea”, a declarat Jo, potrivit kfetele.ro.