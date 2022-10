Jo se remodelează! Vedeta a apelat la o procedură estetică: „Mi-am făcut o intervenție, așa pentru sufletul meu”

In articol:

Cântăreața arată mereu fenomenal când apare pe scenă sau când filmează un clip video pentru piesele sale. Iată însă că Jo a simțit că ar mai putea îmbunătăți anumite lucruri.

De această dată, artista a vrut să remodeleze o parte din fața ei, așa că a mers glonț la medicul estetician.

Jo este pro operații estetice, așa că a decis să-și facă și ea una. [Sursa foto: Instagram]

Jo, imagine de senzație de la medicul estetician

Celebra Jo pune mare preț pe aspectul și pe imaginea ei. Prin urmare, când și-a dat seama că poate să îmbunătățească unele aspecte care îi displăceau, artista nu a mai stat pe gânduri.

Jo și-a luat inima în dinți și a mers la cabinetul unui cunoscut medic plastician din Capitală, pe mâna căruia s-a lăsat cu toată încrederea pentru a scăpa de gușă.

Chiar dacă unii poate o judecă pentru că a recurs la bisturiu, artista este foarte fericită că și-a găsit curajul să facă această intervenție pe care și-o dorea de ceva vreme. În câteva zile, aceasta o să vadă și rezultatul final, pe care o să-l împărtășească imediat cu fanii săi.

„Zilele astea, mai exact sâmbătă, mi-am făcut o intervenție, așa pentru sufletul meu. Am scăpat de gușă. Ca după orice intervenție, te recuperezi mai greu și treci prin tot felul de stări sau dureri. Mi-am dat seama ca tare nesuferită sunt atunci când nu pot sa funcționez singură la capacitate maximă, tare greu îmi e sa cer sau sa accept ajutor, dar tare norocoasă sunt că le am pe mama și soră-mea sa ma suporte și sa ma ajute indiferent de stările mele de nervi sau plâns sau divă pe ciclu’. În locul lor n-as fi avut atâta răbdare cu mine, o sa le fac câte o statuie la fiecare in parte. După 3 zile de la intervenție totul arată wow, sunt mega încântată de rezultat.”, a scris artista pe contul ei de Instagram.