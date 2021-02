Jocurile LOVEimpice, organizate de Radio Impuls, si-au desemnat finalistii!

Jocurile LOVEimpice si-au desemnat finalistii astazi, in cadrul matinalului „Scularea”, prezentat de Radu Tibulca si Orlando, la Radio Impuls! Georgiana si Adrian (9 ani de relatie), Iuliana si Vlad (5 ani de relatie), Andreea si Laurentiu (7 ani de relatie), Amalia si Alexandru (2 ani de relatie), Ioana si Ionut (sunt de 11 ani impreuna; 8 ani de casatorie), cu totii formeaza cupluri bine sudate si au dovedit ca dragostea a fost chiar mai puternica in carantina, ei trecand cu bine testul rabdarii, al empatiei si intelegerii in relatie.

Dar ce este mai surprinzator abia acum vine pentru ca cele cinci cupluri finaliste vor trece printr-o serie de patru probe de departajare extrem de amuzante, ce le vor testa anduranta, diplomatia, pentru ca doar o pereche din lotul LOVEimpic va intra in posesia marelui premiu.

„ Proba de like vitez a”, „ Dragostea nu tine de foame !”, „ Mai dureaza mult? ”, „ Nu esti niciodata atent! ”, acesta sunt cele patru probe denumite generic, esenta amuzanta a unor situatii de viata, generatoare de reactii intense in viata oricarui cuplu.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

In urma acestor patru incercari de foc, cel mai andurant si echilibrat cuplu va fi desemnat Marele Castigator al Jocurilor LOVEimpice.

Pe cat de mare este dragostea, pe atat de uriasa este miza concursului, pentru ca partenerii care vor castiga competitia vor pleca intr-o vacanta de o saptamana exotica in Republica Dominicana si vor avea ocazia sa vada locurile unde se filmeaza „Survivor Romania”, cel mai intens reality al momentului!

Demonstratia finalistilor de adaptare la exigentele de cuplu, de atentie sub presiunea timpului, empatie si diplomatie va putea fi urmarita pe platformele online Radio Impuls (paginile oficiale de Instagram si Facebook – radioimpulsromania) si in emisiunile

Radio Impuls. Telespectatorii Kanal D vor putea afla cum se descurca lotul LOVEimpic si detalii inedite despre evolutia celor cinci cupluri finaliste, urmarind emisiunile postului.

Cuplul castigator al Jocurilor LOVEimpice va fi desemnat pe 1 martie si va intra in posesia marelui premiu: o saptamana de vacanta in Republica Dominicana si o vizita in locurile unde se filmeaza „Survivor Romania”.