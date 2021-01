Joe Biden, primele declarații în calitate de președinte: ”Aceasta este ziua democrației, o zi istorică”

In articol:

Joe Biden a reușit să se impună cu mai mult de 35.000 de voturi în fața lui Donald Trump, el a devenit cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Totodată, la vârsta de 78 de ani, Joe Biden a devenit cel mai în vârstă președinte american.

Astăzi, Joe Biden a depus jurământul și a susținut primul discurs în calitate de președinte, în cadrul ceremoniei de învestire. Acesta le-a transmis americanilor că trebuie să celebreze triumful democrației și le-a promis că va lupta pentru ei și va menține gloria țării.

Discursul președintelui Joe Biden

„Aceasta este ziua democrației, o zi istorică, o zi a speranței, a reînnoirii. America a fost încercată încă o dată și America s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Voința cetățenilor a fost ascultată. Azi sărbătorim nu triumful unui candidat, ci al unei cauze. Cauza democrației.

Am învățat iarăși că democrația este prețioasă. Democrația este fragilă. Și în acest moment, prieteni, democrația a câștigat. Voi lupta la fel de puternic pentru cei care nu m-au susținut, așa cum o voi face pentru cei care m-au susținut. Ne reunim ca o singură națiune, sub Dumnezeu, indivizibilă și realizăm transferul pașnic al puterii așa cum am făcut-o de mai bine de două secole”, a spus Joe Biden.

Donald Trump nu a vrut să recunoască victoria contra-canditatului său

Reamintim că Donald Trump nu a vrut să recunoască victoria contra-canditatului său. „Realitatea simplă este că aceste alegeri nu au ajuns nici pe departe la final”, a declarat republicanul de la Casa Albă.

Donald Trump[Sursa foto: Facebook]

După ce a aflat că a fost ales președintele Americii, Joe Biden le-a mulțumit americanilor prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Twitter. „ America, sunt onorat că m-ați ales pe mine să conduc această țară fantastică.”, a scris Joe Biden.