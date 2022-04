Johnny Depp, dezvăluiri fără perdea despre fosta soție în sala de tribunal. Cum s-a răzbunat Amber Heard pe el după o ceartă: "Am găsit fecale umane pe partea mea de pat”

In articol:

Johnny Depp și Amber Heard au fost căsătoriți timp de doi ani de zile, din 2016 și până în 2018, când au decis să meargă pe drumuri separate.

La scurt timp de la despărțire, actrița a oferit un interviu unei publicații din America, în care a vorbit depre violențele la care a fost supusă. Chiar dacă în articolul respectiv nu a fost specificat numele abuzatorului, zvonurile conform cărora renumitul actor de la Hollywood ar fi supus-o pe Amber Heard la niște cruzimi inimaginabile au început să se înmulțească și să-i distrugă imaginea.

Astfel că Johhny Depp a luat decizia de a o da în judecată pe fosta lui soție pentru a-și restabili reputația. În cadrul procesului au ieșit la iveală detalii șocante, care pur și simplu i-au lăsat mască pe fanii celor doi. Se pare că nu el era, de fapt, agresorul, ci chiar soția lui. El a povestit un episod violent la care a fost supus de Amber, după ce a amenințat că o părăsește. Dezvăluirile au fost făcute publice, în cadrul procesului în care cei doi se judecă.

„Pur și simplu m-am băgat în pat și îmi amintesc că televizorul era pornit și citeam și ea se pregătea de somn. Se demachia și se schimba în pijamale și a intrat în dormitor, în timp ce eu stăteam pe partea mea de pat. Tot îmi reproșa toate greșelile pe care le-am făcut față de ea în ziua respectivă și ce persoană oribilă am fost. Nu am spus absolut nimic, ci doar am stat acolo citindu-mi cartea și pentru că nu a obținut nicio reacție de la mine, a venit lângă partea mea de pat și... ai o persoană care are aruncă multiple acuzații la adresa ta.

M-am ridicat din pat și am luat-o de urmeri, am așezat-o pe pat și i-am spus că plec și să nu se ridice din pat să mă urmărească sau să încerce să mă oprească. S-a ridicat din pat și i-am spus: „Ce vrei să faci? Să mă lovești din nou?” și i-am spus să o facă. Și m-a lovit de două ori”, a povestit Johnny Depp.

Actorul o acuză pe fosta soție de o răzbunare șocantă: „P e partea mea de pat erau fecale umane”

Johnny Depp a povestit în fața magistraților și a lumii întregi că a vrut să se întoarcă la apartamentul în care locuia alături de fosta lui soție pentru a-și mai lua câteva lucruri. A fost, însă, sfătuit de angajaii lui să nu o facă, deoarece există „o problemă” în patul din dormitorul lor. Pentru a înțelege despre ce este vorba aceștia i-au arătat o fotografie cu excremente pe partea lui de pat. Prima lui reacție a fost să izbucnească în hohote de râs, căci nu s-a așteptat ca fosta lui soție să fie în stare de așa ceva.

(...) Am luat câteva lucruri și am plecat imediat. Am plecat la cealaltă casă a mea. A doua zi a plecat la un festival coachella în deșert. Am zis că dacă ea este plecată la festival să merg să-mi mai iau câteva lucruri, mai ales chestiile prețioase pentru mine. Mi s-a spus că nu este cel mai bun moment să merg, dar eu m-am gândit că e ceal mai bun, că ea nu este acasă timp de 2 zile. Apoi, mi-a arătat o fotografie de pe telefonul lui cu... cu patul, patul nostru și pe partea mea de pat erau fecale umane. Așa că am înțeles de ce nu era un moment bun să merg acolo.

Reacția mea inițială a fost... adică, am râs... era atât de bizar și atât de grotesc ca tot ce am putut face a fost să râd. Nu am mers acolo atunci”, a dezvăluit Johnny Depp în cadrul procesului.

Amber Heard a dat vina pe cei doi căței ai lor

Câteva zile mai tâziu, Amber Heard l-a rugat să revină în casa lor pentru a avea o discuție, ba chiar a deschis subiectul incidentului de pe partea de pat a actorului. Aceasta a dat vina pe câinii lor, însă Johnny Depp este convins că ea este autoarea!

„Ea vrut să merg acolo (n.r. în apartamentul în care locuiau) pentru a avea o discuție care am crezut că va fi calmă. M-am gândit că ea a înțeles că nu mai este cale de întoarcere. Apoi, ea a a adus în discușie problema fecalelor în pat și a încercat să dea vina pe căței.

(...) Câinii sunt din rasa teacup yorkies, au doat câteva kilograme fiecare, iar în fotografia pe care am văzut-o... Am trăit cu câinii ăia ani de zile(...) iar ceea ce am văzut nu venea de la căței”, a mai povestit renumitul actor.