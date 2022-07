Jojo are mari probleme de sănătate: „A făcut crac”. Cu ce se confruntă actrița și care este cauza durerilor care au țintuit-o la pat

In articol:

Jojo are 41 de ani, este mamă, soție, actriță și om de televiziune, reușind cu brio să facă față tuturor provocărilor din viața sa, dar ce nu știe multă lume este faptul că vedeta ascunde serioase probleme de sănătate.

În urmă cu un an, Cătălina Grama, așa cum îi este numele în buletin, pentru câteva zile, s-a mișcat cu greu și abia dacă se ridica din pat.

Atunci, după mersul la medicul specialist, actrița a aflat că are probleme la nivelul coloanei.

Citeste si: Jojo a spus de ce a renunțat la a mai cânta: „Nu excelam”. Care a fost reacția lui Paul Ipate și a copiilor

Jojo are mari probleme de sănătate [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: George Buhnici a fost arestat în Bulgaria! Ce s-a întâmplat cu fostul prezentator TV- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Jojo are probleme cu umărul și coloana vertebrală

Din acel moment, viața sa întreagă și obiceiurile i s-au schimbat radical. De altfel, vedeta a fost nevoită, printre altele, să renunțe și la a mai merge la sală, lucru pe care-l făcea de plăcere, dar și din dorința de a se menține într-o formă de zile mari.

Astfel că, în schimbul mersului la sala de sport, acum Jojo practică pilates, aerobic și kinetoterapie.

Vedeta spune că a ajuns în acest punct din cauza posturii incorecte, a antrenamentelor total greșite pe care le-a făcut, dar și din cauza ridicării anumitor greutăți. Mai ales că, fiind mamă, de multe ori și-a ținut copiii în brațe, ceea ce i-a și cauzat probleme la nivelul umerilor și coloanei.

“Nu am mai făcut sală în ultimii ani din cauza spatelui. M-am reapucat de antrenamente cu terapeutul care m-a ajutat cu spatele acum un an și jumătate. Mă va antrena pe pilates și antrenament din ăsta funcțional, un pic de aerobic și un pic de greutăți, dar folosite cu cap, pentru că nu mai poți, după o anumită vârstă, să te apuci pur și simplu să alergi pe unde vrei sau să tragi de niște greutăți fără să ai mișcările controlate sau postura corectă. Poți să îți faci rău încheieturilor, spatelui. Mi-am ridicat copiii nonstop în ultimii ani. Să îți duci copilul pe un braț este o poziție greșită. Eu am reușit să-mi vătămez și un umăr așa, pentru că o tot duceam pe Zora numai pe brațul drept, pentru că era brațul meu puternic. Și mi-am rupt aici un mușchi și am avut de tras foarte mult”,a declarant Jojo, notează Playtech.

Vedeta a subliniat că încă nu a ajuns să fie diagnosticată cu hernie de disc, doar că deja se confruntă cu unele probleme cervicale și lombare, zone în care și-au făcut apariția protuziile discale, care-i dau mari bătăi de cap.

Citeste si: "Am primit astfel de propuneri!" Jojo a vorbit despre hărțuirea sexuală. Situațiile cu care s-a confruntat la începuturile carierei în actorie

Chiar recent, spune actrița din serialul ”Strada Speranței”, o mișcare greșită a făcut-o să se confrunte cu dureri mari și să realizeze cât de importantă este poziția corpului și atenția pe care trebuie acordată unei mișcări chiar banale, dar care poate avea repercusiuni dure.

” Am niște probleme lombare și cervicale și nu mai pot să mă antrenez așa, necontrolat, cum mă antrenam până acum. Nu am hernie încă, sper să nu ajung vreodată, că mă antrenez pentru asta, fac tot felul de tratamente. Însă am avut o mică criză și recent. M-am aplecat după un încărcător, era Zora pe lângă mine și nu m-am aplecat în poziția corectă și a făcut crac. Sunt niște protuzii, dar se țin sub control ca să nu se transforme în hernie. Și pentru asta trebuie mișcare permanentă, tratamente, postura corectă”, a mai spus vedeta.