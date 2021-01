Jojo, întâmplare neplăcută înainte de a ajunge în vacanță! Ce s-a întâmplat cu actrița: „A fost un incident în avion”

In articol:

Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, a plecat într-o vacanță exotică alături de partenerul ei, Paul Ipate. Cei doi au decis că este momentul unui răsfăț în doi, așa că au pleca în Punta Cana, o destinație de vis pentru o vacanță romantică. Deoarece zborul este unul foarte lung, ei au fost nevoiți să facă tranzit în Madrid.

Actrița le-a povestit anilor săi de pe instagram că zborul până în Spania nu a fost unul la fel de plăcut, în contextul în care unui bărbat i s-a făcut observație de cinci ori de către echipajul cursei că nu poartă mască de protecție. La aterizarea în Madrid, bărbatul care a încălcat regulile a fost așteptat de poliție.

„A fost un incident în avion, la un moment dat, pentru că un domn a refuzat pur și simplu să poarte mască și să știți că nu este așa cum nise pare nouă de acasă. L-au avertizat de 5 ori și la aterizarea în Madrid l-a așteptat poliția. Așa că vă sugerez ca dacă sunteți în tranzit, dacă călătoriți pe undeva, să respectați regulamentul de fiecare dată, pentru că așa este cel mai bine pentru voi înșivă dar și pentru ceilalți”,le-a spus Jojo urmăritorilor săi de pe Instagram.

Jojo și Paul Ipate[Sursa foto: Instagram]

Momente grele pentru Jojo! Ce s-a întâmplat cu actrița

Jojo a cerut ajutorul urmăritorilor ei de pe Instagram după ce pisica ei, Neagra, a fugit de acasă și nu se mai întoarce.

„Negruta noastra a fugit de acasa exact in ziua plecarii noastre. Am tot asteptat-o sa se intoarca, insa nu s-a intors pana azi... Daca o vedeti pe undeva in zona Otopeni ne-ati face o mare bucurie daca ne-ati da de veste. Va rog sa imi scrieti in privat pe instagram daca ati vazut o pisica neagra ca ea... Noi tot speram sa se intoarca pentru ca o iubim si noi si copiii tare mult.

Neagra e parte din familie si dupa dezamagirea pe care am suferit-o cu Sfantu’, pisoiul nostru pe care l-am pierdut intr-un accident de masina, vestea cu Neagra e foarte trista. Sper din toata inima sa o gasim cu ajutorul vostru sau sa se intoarca acasa... A plecat de acasa pe 29 decembrie.... Tot trag speranta ca poate o gasim”,este mesajul transmis de Jojo.