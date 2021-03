Jojo, mămică pentru a treia oară? Dezvăluirile surprinzătoare ale actriței

In articol:

Jojo și Paul Ipate formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din lumea mondenă. Cei doi actori sunt îmrpeună de mai bine de 6 ani de zile și au împreună o fetiță, pe nume Zora. Jojo mai are un băiețel, pe Achim, din căsnicia cu fostul ei soț. Invitată într-o emisiune televizată, Jojo a vorbit despre tatuajele pe care atât ea, cât și iubitul ei și le-au făcut. Actorul și-a tatuat un peisaj cu patru rândunici, iar acele rândunici reprezintă membrii familiei lor.

Întrebată dacă ar mai vrea să apară o „rândunică” în viața ei, Jojo a recunoscut că și-a schimbat părerea în perioada carantinei. Înainte, celebra actriță se gândea să mai aducă un copil pe lume, însă acum nu mai este la fel de sigură.

„Avem amândoi rândunicile astea. Patru rândunici.(...) Și după pandemia asta mă mai întrebi? Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam, cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a spus Jojo la o emisiune televizată.

Motivul pentru care Jojo și Paul Ipate și-au făcut tatuaje diferite: „Dacă ne despărțim, ce facem?”

Jojo a recunoscut că și-a dorit timp de ani de zile să își facă tatuajul pe care îl are acum și semnifică foarte mult pentru ea.

Vedeta are grijă mare și îl dă foarte des cu cremă pentru că nu este vindecat în totalitate. Actrița a mărturisit că nu a vrut să își facă același tatuaj cu Paul Ipate și a și mărturisit de ce.

„ Știi de câți ani vreau să-mi fac un tatuaj aici? De ani de zile, dar îmi era teamă. Am avut tot felul de alegere și am zis că nu las asta pe mine permanent. Acum are culoarea asta, pentru că e în proces de vindecare. Îl dau mereu cu cremă și e mai gri. Nu are și Paul același tatuaj. A zis dacă ne despărțim, ce facem? Și am zis că o să mă îndrăgostesc de cel mai mare fan al lui ca să fie liniștit, să accepte tatuajul”, a adăugat actrița.