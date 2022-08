Jojo nu a mai făcut copii, chiar dacă și-a dorit acest lucru. Ce a împiedicat-o pe vedetă să devină mamă a treia oară: „E puțin dificil ca artist și mai ales să fii artistul femeie”

In articol:

Jojo și Paul Ipate formează un cuplu de ani întregi. Actrița în vârstă de 41 de ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu cel care îi este alături la bine și la rău.

Cei doi și-au construit o familie frumoasă împreună cu cei doi copii ai lor.

Chiar dacă se declară o femeie împlinită, artista spune că și-ar mai fi dorit copii, însă a renunțat la această idee.

Jojo nu a mai făcut copii, chiar dacă și-a dorit acest lucru. [Sursa foto: Instagram]

De ce nu a mai rămas Jojo însărcinată

Chiar dacă Jojo a mărturisit în repetate rânduri că iubește copiii și că ar vrea să mai aibă unul, artista a dezvăluit motivul pentru care a decis să nu devină mamă și a treia oară.

Jojo spune că a ales să ocupe și de carieră, pentru că în perioada în care a fost însărcinată a trebuit să renunțe temporar la jobul și pasiunea ei, actoria.

Chiar dacă vedeta s pune că și-ar fi dorit chiar și patru copii, nu doar trei, artista crede că, fiind femeie, a făcut multe sacrificii pentru cariera ei.

În cazul în care ar fi ales să rămână din nou însărcinată, actrița ar fi fost nevoită să ia o nouă pauză de la carieră. Mai mult decât atât, nu ar mai fi beneficiat nici de ajutor din partea mamei sale, care i-a fost mereu alături și s-a implicat în creșterea celor mici.

„Înainte de pandemie pe la 38-39 de ani, am vrut să o iau de la capăt. Aveam proiecte de teatru și am zis că e o perioadă bună acum, mie îmi plac familiile mari. Eu am suferit pentru că am fost singurul copil la părinți. Aș fi făcut și vreo 4 copii, crede-mă, numai că e puțin dificil ca și artist și mai ales să fii artistul femeie – mamă, să îți iei mereu atâta pauză. Dar eu aș fi vrut și 4 copii. Mama a mai obosit și a zis: “Măi, mamă, gândește-te bine că nu mai pot!” Și atunci am lăsat-o baltă după perioada asta. Și sunt și fată și băiat și ne împlinesc în toate, sunt niște minunății. Dar sunt pentru familiile mari”, a declarat Jojo pentru Impact.ro.