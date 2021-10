Jojo s-a afișat cu burtica de graviduță pe internet! „Aflăm dacă avem gemeni”. Fanii au crezut că nu văd bine

In articol:

Jojo este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din România. Cu o carieră longevivă în cinematografia și teatrul românesc, aceasta a reușit să ajungă la inimile oamenilor prin personajele cărora le dă viață.

Pe plan profesional lucrurile merg numai lapte și miere, iar la fel putem spune și când vorbim despre viața ei personală.

De șapte ani este căsătorită cu Paul Ipate, unul dintre cei mai cunoscuți actori, alături de care are doi copii absolut adorabili, Zora și Achim. Toată lumea se întreabă dacă cei doi au de gând să le mai facă un partener de joacă celor mici. Întrebată în urmă cu ceva timp despre cel de-al treilea copil, Jojo a răspuns că nu au mai vorbit despre asta cu soțul ei, dar se mai gândește.

„Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam, cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a declarat Jojo la o emisiune televizată.

În urmă cu câteva ore, însă, actrița le-a dat palpitații serioase fanilor de pe rețelele de socializare, după ce a postat o imagine în care apare cu

burtica de graviduță. Iată care este, de fapt, adevărul din spatele imaginii!

Postarea care a stârnit multe reacții în mediul online [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Jojo, însărcinată pentru a treia oară?! Cum a reacționat Paul Ipate: „Eu am plecat...”

Actrița le-a dat palpitații serioase fanilor de pe rețelele de socializare cu ultima postare.

Jojo a postat o imagine în care apare cu burtica de graviduță, iar imediat fanii au reacționat, dar și soțul acesteia, Paul Ipate. În secțiunea de comentarii, cei doi au avut un dialog care a făcut deliciul internauților. Actorul și-a anunțat soția că el urmează să plece pentru o perioadă, după ce a văzut imaginea:Imediat Jojo a reacționat și i-a spus:

Citeste si: Jojo, probleme grave de sănătate! Cum se simte vedeta: ”Am făcut un RMN și...”

O internaută, curioasă să afle dacă este adevărat sau doar o glumă, i-a comentat: „Vom avea un nepotel?😍😀 ”. Jojo nu a vrut să inducă pe nimeni în eroare, așa că a dezvăluit că este însărcinată...dar doar într-o producție cinematografică și nu în realitate. Actrița nu a putut da detalii despre proiectul la care lucrează acum, dar promite că nu mai este mult și va dezvălui totul. „Numai pe platourile de filmare! Nu va putem spune inca. Va fi difuzat in primavara. Vom dezvalui totul la momentul potrivit”, a scris Jojo pe Instagram.

Jojo și Paul Ipate [Sursa foto: Instagram]

Paul Ipate, detalii despre relația cu Jojo

Cei doi au o relație aparte, chiar și după șapte ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Paul Ipate spune că Jojo a fost femeia care l-a schimbat radical și este cea pe care o va respecta și iubi veșnic.

Citeste si: Paul Ipate și Jojo, apel disperat pe internet! Ce s-a întâmplat cu cei doi: „Cine e vinovat...”

„Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să nu jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat, încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat.

Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez", a declarat Paul Ipate în cadrul unui podcast.