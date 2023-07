Jorge a recunoscut în trecut că și-a înșelat soția, dar abia acum a recunoscut motivul! De neașteptat ce a putut spune artistul despre infidelitate: „Eu nu mai condamn pe nimeni”

In articol:

În trecut, Jorge își lua prin surprindere fanii cu o declarație neașteptată, mai precis că și-a înșelat soția cu care are o relație de mai bine de 10 ani. A făcut dezvăluirea, fără rețineri, precizând atunci că partenera lui de viață știe absolut totul, căci i-a recunoscut asta, discutând împreună pe baza acestui subiect delicat și, în cele din urmă, ajungând la un numitor.

Totuși, la momentul respectiv, Jorge nu a dat foarte multe detalii despre acest subiect și despre motivele care l-au făcut să recurgă la acest gest, însă acesta a făcut o serie de declarații abia acum, explicând ce l-ar fi împins, de fapt, către infidelitate.

”Eu nu mai condamn pe nimeni, mai ales că am făcut-o și eu, dar mai ales că fiecare avem experiențele noastre care ne maturizează. Majoritatea femeilor sunt cele care au fost înșelate și mai nou bărbații spun că femeile sunt cele care înșală. Mesajul meu pentru voi este că nu este despre voi. Bărbații nu înșală pentru că nu sunteți frumoase, minunate, își caută validarea, este vorba despre el. Este imatur și își caută maturitatea. Când te respecți, nu mai rănești pe altcineva”, spune Jorge, pentru Ego.

Cum au trecut Jorge și Ramona peste acest episod de infidelitate

Jorge nu s-a ferit deloc să recunoască faptul că în trecut și-a înșelat soția, pe Ramona, asumându-și asta public, fără rețineri. A vorbit chiar și despre cum a fost prins în fapt, oferind detalii despre acest episod.

Totuși, în urmă cu ceva timp, Jorge a explicat exact cum a reușit să treacă peste acest episod cu soția lui și cum au decis că merită să-și mai acorde o șansă unul altuia.

„Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu.(...) Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune.”, a declarat în urmă cu ceva timp Jorge, pentru Viva.ro .

